Koronavírus na Slovensku: Ďalšie kolo plošného testovania bude úplne dobrovoľné (minúta po minúte)

Celkovo sa koronavírusom na Slovensku nakazilo 87 276 ľudí. Pandémia Covid-19 si doteraz vyžiadala 526 obetí.

16. nov 2020 o 6:10 (aktualizované 16. nov 2020 o 20:37) Martin Vonšák, Andrej Kuzmány, Patrik Sopóci, TASR, SITA, ČTK

20:36 SVET V Česku pribudlo počas pondelka do 18.00 h 2004 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o 350 menej než minulý pondelok v rovnakom čase.

Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených na webstránke českého ministerstva zdravotníctva. Za rovnaké časové obdobie pribudlo v ČR tiež 59 úmrtí, čím sa celkový počet obetí pandémie koronavírusu zvýšil na 6370. Od 19. októbra neklesá denný prírastok úmrtí pod 100.

20:26 SLOVENSKO Je nevyhnutné rešpektovať demokratické pravidlá aj vtedy, keď sa spoločnosť nachádza v kritickej situácii, akou riešenie pandémie bezpochyby je.

Pri príležitosti 31. výročia Nežnej revolúcie a štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.

Prečítajte si plné znenie príhovoru prezidentky.

19:26 SLOVENSKO Aby sa deti mohli vrátiť po sviatku Troch kráľov do škôl v čo najväčšom počte okresov, pred Vianocami by sa mal denný limit pozitívnych prípadov na COVID-19 dostať na maximálny počet 500 a súčasne v nemocniciach by nemalo byť hospitalizovaných viac ako 1000 ľudí s ochorením či podozrením na COVID-19, rovnako musí byť najviac 100 ľudí napojených na pľúcnu ventiláciu.

Po rokovaní ústredného krízového štábu to uviedol premiér Igor Matovič.

19:19 SLOVENSKO Ďalšie kolo plošného testovania sa bude konať v obciach, ktoré vykázali mieru pozitivity percento a viac. Uviedol to po rokovaní krízového štábu minister obrany Jaroslav Naď. Dodal, že testovanie prebehne od ôsmej hodiny ráno do ôsmej večer.

Zdôraznil, že tentokrát bude testovanie úplne dobrovoľné bez benefitov pre testovaných, či sankcií pre tých, čo sa rozhodnú test neabsolvovať.

19:08 SVET Európska únia chystá podpis zmluvy s nemeckou farmaceutickou spoločnosťou CureVac na dodávky ďalšej potenciálnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

Uviedla to v pondelok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Šéfka exekutívy EÚ vo vyhlásení pre médiá ďalej konštatovala, že len niekoľko dní po podpise dohody so spoločnosťami BioNTech a Pfizer o nákupe 300 miliónov dávok vakcín môže "s radosťou oznámiť" novú dohodu. Avizovala, že EK v utorok schváli zmluvu na zabezpečenie ďalšej vakcíny proti COVID-19 pre Európanov, ktorá umožní zakúpenie až 405 miliónov dávok očkovacej látky vyrobenej spoločnosťou CureVac v Európe.

17:55 SLOVENSKO Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline je v karanténe 120 zdravotníckych aj nezdravotníckych pracovníkov.

Z nich 94 je PCR testom pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej do pracovného procesu aktuálne nie je zaradený žiaden bezpríznakový zamestnanec s pozitívnym výsledkom antigénového testu. "V nemocnici máme momentálne aktivované dva pandemické pavilóny. V pavilóne A je k dnešnému dňu hospitalizovaných 31 pacientov, z toho päť s pripojením na umelú pľúcnu ventiláciu a štyria na Jednotke intenzívnej starostlivosti. V pavilóne B máme hospitalizovaných 22 pacientov. Obsadenosť je teda na úrovni takmer 50 percent," priblížila Záteková.

17:18 SVET - Belgicko hlási týždňový pokles nových infekcií, pacientov aj obetí.

Minulý týždeň (od 9. do 15. novembra) sa počet hospitalizovaných oproti stavu z predošlého týždňa znížil o 22 percent pri dennom priemere 463 nových pacientov.

V belgických nemocniciach je teraz 6518 pacientov, z toho 1439 sa nachádza na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Klesajúci trend je viditeľný aj čo sa týka počtu nových prípadov nákazy, ktorý klesol takmer o 50 percent. Počas minulého týždňa malo pozitívne testy v priemere 5057 osôb denne.

Rovnako sa znižuje aj počet úmrtí na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19. Denný priemer klesol pod hranicu 200 osôb, pričom v nedeľu pribudlo ďalších 196 úmrtí.

17:13 SLOVENSKO - Hlavný hygienik Ján Mikas sa prostredníctvom stránky Úradu verejného zdravotníctva na sociálnej sieti vyjadril k uvoľňovaniu opatrení.

"Pre epidemiológa je moment uvoľňovania protipandemických opatrení vždy rizikom. Preto k tomu pristupujeme mierne a vnímame, že sme nevyhoveli všetkým.

Rozhodli sme sa pre oblasti, pri ktorých by mierne uvoľňovanie opatrení malo mať čo najmenší dosah na zhoršenie epidemiologickej situácie. Hoci je trend jej vývoja v súčasnosti priaznivejší, stále to nie je ideálne."

17:10 SLOVENSKO - Podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) podľa premiéra Igora Matoviča nesplnil jeho zadanie z minulého týždňa.

Matovič dal Sulíkovi úlohu do nedele 15. novembra pripraviť alternatívny plán na splnenie podmienok konzília epidemiológov potrebných pre ďalšie uvoľňovanie protipandemických opatrení.

Predseda vlády o tom informoval vo svojom profile na sociálnej sieti.

17:03 SVET - Česká vláda schválila žiadosť ministra zdravotníctva Jana Blatného o predĺženie núdzového stavu do 20. decembra.

Český premiér Andrej Babiš to uviedol pre spravodajský server iDNES.cz.

Návrh však ešte musí schváliť Poslanecká snemovňa, ktorá sa ním bude zaoberať vo štvrtok na mimoriadnom zasadnutí.

V Česku teraz platí núdzový stav do 20. novembra. Vláda ho vyhlásila začiatkom októbra a pôvodne mal trvať do 3. novembra.

Niekoľko dní predtým však poslanci schválili jeho predĺženie o dva a pol týždňa, napriek tomu, že vláda žiadala predĺženie o ďalších 30 dní, pripomína spravodajská televízia ČT24.

16:46 SLOVENSKO - V meste Spišská Nová Ves už funguje mobilné odberové miesto na antigénové testy. Informovala o tom radnica na svojej webovej stránke.

"Občania, ktorí sa chcú otestovať, môžu do konca tohto roka využiť mobilné odberové miesto pri letnom kúpalisku v Spišskej Novej Vsi. To bude pre záujemcov otvorené v pracovné dni a sobotu od 9.00 do 13.00 h a od 14.00 do 18.00 h," uviedla samospráva s tým, že mobilné odberové miesto funguje najmä vďaka pomoci Slovenského Červeného kríža - Územného spolku Spišská Nová Ves.

16:34 SVET - Švédsko obmedzí zhromaždenia na maximálne osem ľudí.

Severská krajina k takémuto opatreniu pristúpila v dôsledku prudkého nárastu prípadov nákazy, informuje agentúra AFP.

Nové obmedzenie, považované za "nevyhnutné" na potlačenie šírenia vírusu, bude platiť od 24. novembra minimálne nasledujúce štyri týždne, oznámil premiér Stefan Löfven.

Dosiaľ sa mohlo vo Švédsku zhromaždiť na jednom mieste v závislosti od druhu podujatia 50 - 300 ľudí, pripomína AFP.

16:29 SLOVENSKO - Podľa ministra vnútra Romana Mikulca je "nepredstaviteľné, aby opozícia v boji o politické body hazardovala s ľudskými životmi".

Uviedol to na sociálnej sieti v súvislosti s protestami, ktoré sa majú uskutočniť v utorok 17. novembra v Bratislave počas štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu.

Mikulec vyzval „slušných ľudí“, aby zvážili účasť na utorkových akciách a poprosil všetkých, aby sa vyhýbali miestam, ktoré môžu byť rizikové.

16:16 SLOVENSKO - Rakúsko zavádza obmedzenie vychádzania a uzatvorenie viacerých typov prevádzok.

Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na svojej webovej stránke.

Vstup do Rakúska bez obmedzení, teda bez povinnosti desaťdňovej karantény a negatívneho PCR-testu, platí pre skupinu takzvaných bezpečných krajín, vrátane Slovenskej republiky.

16:12 SLOVENSKO - Možnosť bezplatne sa otestovať antigénovými testami majú v regióne Zemplína okrem Humenčanov a Sninčanov už aj obyvatelia Medzilaboriec.

Ako informuje samospráva na svojej internetovej stránke, nachádza sa v areáli Hasičského a záchranného zboru na Zámočníckej ulici. Jeho prevádzkové hodiny sú od 8.00 do 20.00 h.

16:07 SVET - Maďarsko hlási rekordný denný prírastok nakazených.

V krajine potvrdili rekordných 6 495 nových prípadov nákazy koronavírusom, čím sa ich celkový doterajší počet vyšplhal na 147 456.

V súčasnosti v krajine evidujú 110 256 aktívnych prípadov. V nemocniciach leží 7 236 pacientov, z ktorých 582 je na umelej pľúcnej ventilácii. Informuje o tom webstránka koronavirus.gov.hu.

Za uplynulých 24 hodín pribudlo aj 93 úmrtí, prevažne starších a chronicky chorých pacientov. Celkovo tak už ochoreniu COVID-19 v Maďarsku podľahlo 3 190 ľudí. Zotavilo sa 34 010.

16:05 SVET - Ukrajina zaznamenala za posledných 24 hodín ďalších 9832 prípadov. Pribudlo aj 94 súvisiacich úmrtí, čím sa ich počet zvýšil na 9697.

Medzi novonakazenými sa nachádza aj 354 detí a 360 zdravotníkov. Od začiatku pandémie zaznamenala Ukrajina 545 689 prípadov nákazy koronavírusom.

Z ochorenia sa vyliečilo ďalších 2753 ľudí, celkovo ich je 244 197. Hospitalizovaných je v súčasnosti 1100 pacientov.

15:47 SLOVENSKO - Nemocnica s poliklinikou v Brezne zriadila odberové miesto v priestoroch bývalého transfúzneho oddelenia na testovanie obyvateľov antigénovými testami na ochorenie COVID-19.

Je k dispozícii od pondelka, v pracovné dni od 7.00 do 11.00 hod. bez objednania. Informovala o tom breznianska nemocnica na svojom webe.

"Poskytujeme tam bezplatné služby - výter z nosohltana na dôkaz antigénu COVID-19, realizáciu rýchleho skríningového kazetového imunochromatografického testu na dôkaz antigénu COVID-19 a vystavenie certifikátu s výsledkom testovania," uvádza zdravotnícke zariadenie.

15:43 SLOVENSKO - Michalovská nemocnica ponúka možnosť otestovať sa bezplatne prostredníctvom antigénových testov.

Informovala o tom Jana Fedáková zo Sveta zdravia. „Odberové miesto pre tento účel je pacientom k dispozícii každý pracovný deň v čase od 8:00 do 16:00.

Odberové miesto sa nachádza v budove školiaceho pracoviska, vedľa infektologického pavilónu, kde sa odbery uskutočňujú cez okienko,“ uviedla Fedáková a dodala, že nejde o totožné odberové miesto ako pre PCR testovanie, preto prosí záujemcov, aby sledovali grafické značenie.

15:31 SLOVENSKO - Počty PCR testov sú podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího nižšie preto, že sa Slováci testujú antigénovými testami na mobilných odberových miestach.

Povedal to pred zasadnutím Ústredného krízového štábu SR. "Pravdepodobne si občania cez COVID pasy neaktivujú PCR testovanie, ktoré je neskôr a je menej flexibilné," uviedol Krajčí.

Podotkol však, že v nedeľu sa väčšinou testuje menej a treba si podľa neho počkať, ako sa bude situácia vyvíjať.

"Podstatné pre mňa je, že počet ľudí v COVID nemocniciach postupne klesá a že sa podarilo zastaviť nárast, ktorý analytici prognózovali," konštatoval.

15:09 SLOVENSKO - Výdavky ministerstva obrany za tri kolá celoplošného testovania obyvateľov Slovenska na koronavírus vychádzajú podľa šéfa rezortu Jaroslava Naďa do 30 miliónov eur. Uviedol to dnes pred rokovaním Ústredného krízového štábu.

Ide o priame náklady, ktoré malo ministerstvo obrany a o zdravotnícky personál, ktorý bol v jeho gescii. Minister doplnil, že antigénové testy boli platené z položky štátnych hmotných rezerv a náklady, ktoré mali mestá a obce, pôjdu cez Ministerstvo vnútra SR.

Naď potvrdil, že dnes zverejnia zoznam obcí, ktoré opäť podstúpia celoplošné testovanie. Malo by ísť zhruba o 500 miest a obcí, ktoré v druhom kole mali nad jedno percento pozitívnych testov na COVID-19. Testovanie sa má uskutočniť cez víkend 21. a 22. novembra.

14:50 SLOVENSKO - V okrese Vranov nad Topľou prudko stúpol počet nakazených.

Až štvrtina nových pozitívnych prípadov COVID-19 z PCR testov na Slovensku za nedeľu pochádza z tohto okresu.

Podľa hygienikov za vysokým nárastom môže byť rozšírenie nákazy v centre sociálnych služieb v obci Tovarné.

14:43 SLOVENSKO - Situácia v nemocniciach si vyžaduje urgentné riešenie, upozornil predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský.

"Čím dlhšie táto situácia trvá, tým viac majú iní pacienti problémy," skonštatoval. Mnohým podľa neho odkladajú operácie, pre pandémiu sa tiež ľudia boja chodiť k lekárom. Uviedol to pred zasadnutím Ústredného krízového štábu.

"Musíme spraviť nemocnice bezpečnejšími," vyhlásil Visolajský. Zamerať sa podľa neho treba na to, aby pacienti nemocníc prichádzali otestovaní a zabezpečiť aj ich pravidelné pretestovanie.

Už pri prvej vlne podľa neho zaznamenali, že sa pacienti báli chodiť do nemocníc a neskôr prišli v horšom stave.

14:27 SLOVENSKO - Minister zdravotníctva Marek Krajčí informoval, že už majú pripravený semafor na uvoľňovanie opatrení, ktorý bude mať päť farieb.

Sedemdňový priemer počtu nakazených na úrovni 750 sa Krajčímu zdá vysoký. Uviedol to pred zasadnutím Ústredného krízového štábu.

13:59 SLOVENSKO - Otváranie škôl za súčasnej situácie zatiaľ neprichádza do úvahy. Povedal to hlavný hygienik Ján Mikas pred zasadnutím Ústredného krízového štábu.

"Ak by sa situácia výrazne zlepšovala, potom je na diskusiu na ústrednom krízovom štábe, či uvoľníme nejakú časť alebo nie," povedal Mikas. Zatiaľ podľa neho platia výnimky, ktoré boli avizované ministrom školstva.

Pendleri zatiaľ nepotrebujú antigénový test. Pri prechode cez hranice sa však musia preukazovať potvrdením o výkone práce tak, ako doteraz.

13:42 SLOVENSKO - Univerzitná nemocnica Martin zriadila samostatné odberné miesto, na ktorom začali testovať verejnosť antigénovými testami na COVID-19.

V pondelok dopoludnia sa prišlo otestovať 50 ľudí, z nich mali pozitívny výsledok testu štyria.

13:29 SVET - Americká biotechnologická spoločnosť Moderna oznámila, že jej vakcína proti ochoreniu COVID-19 má účinnosť 94,5 percenta.

O výsledkoch rozsiahlej klinickej štúdie informovala týždeň po americkej firme Pfizer, ktorej očkovacia látka má podľa oznámenia výrobcu 90-percentnú účinnosť.

Európska lieková agentúra oznámila, že začala skúmať žiadosť firmy Moderna o registráciu jej prípravku na trhu Európskej únie.

13:23 SLOVENSKO - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR neodporúča slovenským občanom cestovať do zahraničia.

Dôvodom je aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19.

Ministerstvo zároveň odporúča všetkým občanom nachádzajúcim sa v zahraničí, aby využili možnosť dobrovoľnej registrácie na webe ministerstva alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

"V prípade núdze sa môžu občania obrátiť na zastupiteľský úrad SR akreditovaný pre konkrétny štát, v ktorom sa občan nachádza, alebo na priamo na ministerstvo," dodal rezort zahraničia.

13:11 SLOVENSKO - Ministerstvo zdravotníctva popisuje na sociálnej sieti prípady kedy dochádza k úzkemu kontaktu s nakazeným.

Patrí tam napríklad aj manipulácia so vzorkami pozitívneho človeka bez dodržania odporúčaných opatrení, alebo sedenie v lietadle vedľa pacienta s COVID-19 vo vzdialenosti do dvoch sedadiel.

13:00 SLOVENSKO - Mesto Prešov vzhľadom na aktuálnu situáciu pripravuje v tomto roku nový koncept vianočných trhov.

Ako informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, tradičné vianočné stánky tento rok v centre mesta neotvoria.

„Nepriaznivý vývoj pandemickej situácie na Slovensku, ako aj sprísňujúce sa hygienické a bezpečnostné opatrenia nám tento rok neumožnia otvoriť obľúbené vianočné trhy.

Nariadenia sa neustále menia a preto nevieme predpokladať, čo nastane v decembri. Prevádzkovať predajné stánky s občerstvením či vianočnými výrobkami vzhľadom k aktuálnym obmedzeniam, žiaľ, nebude možné,“ skonštatoval Tomek.

12:58 SVET - V Poľsku pribudlo 20 816 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 143 súvisiacich úmrtí. Od vypuknutia pandémie Poľsko zaznamenalo už 733 788 prípadov nákazy.

Ochorenie COVID-19, ktoré koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje, si tam doteraz vyžiadalo 10 491 obetí. Zo 143 nových obetí 16 ľudí zomrelo na COVID-19 a 127 malo pridružené choroby.

12:57 SVET - Súd s útočníkmi na redakciu satirického francúzskeho časopisu Charlie Hebdo, ku ktorému došlo v januári 2015, bol v pondelok opätovne odročený.

Dôvodom je, že hlavný obžalovaný Ali Riza Polat ešte stále vykazuje príznaky ochorenia COVID-19.

Súd mal pokračovať v pondelok po dvoch týždňoch prerušenia, avšak zdravotný stav hlavného obžalovaného, ktorý bol pozitívne testovaný na COVID-19, sa nezlepšil.

12:55 SVET - Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International uviedla, že belgické úrady ponechali napospas tisíce starých ľudí, ktorí zomreli v miestnych domovoch dôchodcov počas pandémie koronavírusu.

Amnesty tento postup označila za "porušenie ľudských práv," informovala agentúra AP.

K väčšine úmrtí spojených s ochorením COVID-19, ktoré v 11,5-miliónovom Belgicku zaznamenali na jar počas prvej vlny pandémie, došlo práve v miestnych domovoch dôchodcov.

Amnesty tvrdí, že v týchto zariadeniach od marca do októbra zaznamenali až 61,3 percenta úmrtí spojených s ochorením COVID-19 z celkového počtu úmrtí spojených s koronavírusom v krajine.

12:46 SLOVENSKO - Nemocnica v Dolnom Kubíne zriadila odberové miesto pre verejnosť. Odbery robia v priestoroch Mobilného odberného miesta cez pracovné dni v čase od 11.00 h do 13.00 h a od 14.00 h do 16.00 h.

V okrese Námestovo od dnes funguje odberové miesto v priestoroch Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru. Testujú od 12.00 h do 20.00 h.

12:40 SLOVENSKO - Hasiči vytvorili na základe požiadavky Ministerstva zdravotníctva SR ďalšie odberné miesta.

Spolu majú v pláne otvoriť 18 odberných miest s prevádzkovou dobou od 12:00 do 20:00.

Ako informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Farkasová, počas tohto týždňa budú odberné miesta zriaďované rôzne a môže dôjsť k ich uzavretiu alebo ďalšiemu otvoreniu či k zmene adresy.

Hasiči budú testovať na týchto miestach: Senec - Slnečné Jazerá - juh, spoločenská miestnosť

Hlohovec - R. Dilonga 20 (bývalé jasle)

Skalica - Sasinková 24 (staré kino)

Šaľa - Murgašova 25

Partizánske - CVČ, Gen. Svobodu 906

Púchov - Nimnická cesta 20

Zvolen - Lieskovská cesta 500/38

Krupina - E. M. Šoltésovej 13-14

Poltár - Železničná 7

Bytča - Hlinická cesta 1454

Kysucké Nové Mesto - Družstevná 1052/2

Námestovo - Námestovo 1250

Turčianske Teplice - Kollárova 673/18

Tvrdošín - Radničná 123

Stará Ľubovňa - Mýtna 5

Medzilaborce - Zámočnícka 1

Sobrance - CVČ, Námestie Slobody 1

Gelnica - Zimný štadión, Športová 36

12:38 SLOVENSKO - Osoby, ktoré od dnes vstúpia na územie Slovenska a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajiny Európskej únie, sú povinné absolvovať izoláciu v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení.

Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na svojej webovej stránke.

Izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení sa skončí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 či pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej desiateho dňa.

Ďalej pri bezpríznakovom priebehu izolácie u detí do troch rokov, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

12:36 SLOVENSKO - Od nedele 15. novembra už neplatí zákaz vychádzania.

Platnosť certifikátov z plošného testovania na ochorenie COVDID-19 sa skončila. Núdzový stav bol predĺžený o ďalších 45 dní. Pripomenula to polícia na sociálnej sieti.

11:58 SLOVENSKO - Obyvatelia sa budú môcť dať bezplatne otestovať aj v nemocnici v Bánovciach nad Bebravou.

Odberné miesto tam začalo fungovať v pondelok, informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.

"Obyvatelia sa budú môcť dať otestovať od pondelka do piatka v čase od 8.00 do 14.00 h, od 12.00 do 12.30 h je obedňajšia prestávka. Na vyšetrenie sa netreba objednať, stačí prísť a počkať v rade," uviedla Pavliková.

11:53 SVET - Vakcína firiem BioNTech a Pfizer by mohla prenos vírusu zredukovať o 50 percent.

Generálny riaditeľ nemeckej farmaceutickej firmy BioNTech, profesor Ugur Sahin, verí, že vakcína proti koronavírusu, ktorú jeho firma vyvíja spolu s americkým výrobcom liekov Pfizer, by mohla prenos vírusu znížiť na polovicu.

Dodal, že je "absolútne nevyhnutné" dosiahnuť vysokú mieru vakcinácie ešte pred jeseňou budúceho roka, aby sa zabezpečil návrat k normálnemu životu.

"Ak všetko bude pokračovať dobre, začneme dodávať vakcíny koncom tohto roka alebo na začiatku budúceho roka," povedal Sahin.

"Naším cieľom je dodať viac ako 300 miliónov dávok očkovacej látky do apríla budúceho roka, čo by nám už umožnilo dosiahnuť účinok," konštatoval.

"Som presvedčený, že prenos medzi ľuďmi bude takou vysoko efektívnou vakcínou zredukovaný - možno nie o 90 percent, ale možno o 50 percent," poznamenal.

11:50 SLOVENSKO - Otestovať antigénovými testami sa od pondelka dá aj v Humennom. Bezplatnú službu poskytuje miestny územný spolok Slovenského Červeného kríža.

Ako informuje na sociálnej sieti, odberové miesto sa nachádza na priestranstve pred sídlom organizácie ma Kukorelliho ulici.

11:42 SLOVENSKO - Žilinský Územný spolok Slovenského Červeného kríža otvoril odberné miesto na antigénové testovanie na Moyzesovej ulici 38.

Testuje sa od pondelka do soboty, okrem sviatkov, od 9.00 h do 13.00 h a od 13.30 h do 17.30 h. Spolok o tom informuje na sociálnej sieti.

11:37 SLOVENSKO - Odberné miesto na bezplatné testovanie pred Nemocnicou s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach bude fungovať len dočasne.

Odberné miesta pred Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bojniciach a v športovej hale v Prievidzi budú v prevádzke do odvolania. Informoval o tom prednosta Okresného úradu v Prievidzi Pavol Jusko.

"Odberné miesto pred nemocnicou bude otvorené od pondelka do stredy 18. novembra od 12.00 do 16.00 h. Od stredy bude otvorené odberové miesto na RÚVZ od 8.00 do 12.00 h, určené bude pre kolektívy a na dohľadanie kontaktov, ktorí prišli do styku s pozitívne testovanými," uviedol Jusko.

11:22 SLOVENSKO - Dočasný policajný prezident Peter Kovařík pripomenul, že trestná sadzba za útok na verejného činiteľa je počas núdzového stavu 12 až 25 rokov.

Kovařík informoval, že Policajný zbor SR je na akciu pripravený. Minister Mikulec doplnil, že z taktických dôvodov nebudú podrobnosti o organizácii príslušníkov polície konkretizovať.

11:15 SLOVENSKO - Profesor Vladimír Krčméry informoval o troch rizikových faktoroch, ktoré sprevádzajú masové podujatia.

Epidemiologickú situáciu môže výrazne zhoršiť hromadné združovanie osôb na jednom mieste, následné pokrikovanie spojené s intenzívnejším vydychovaním vzduchu a v neposlednom rade aj presúvanie sa demonštrantov medzi jednotlivými okresmi.

Krčméry vyzval ľudí, aby svoju nespokojnosť odložili na neskôr.

11:07 SLOVENSKO - Minister vnútra Roman Mikulec vyzval občanov Slovenska, aby rešpektovali aktuálne epidemiologické opatrenia a zákaz zhromažďovania.

Vyjadril sa tak na tlačovej konferencii v súvislosti so zhromaždeniami plánovanými na 17. novembra v Bratislave. Ľudia by mali podľa neho zvážiť účasť na týchto akciách.

10:40 SLOVENSKO - Všetkých 18 kultúrnych inštitúcií, ktorých zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, v stredu 18. novembra opäť otvoria pre návštevníkov.

Platiť v nich budú opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19, predovšetkým povinné nosenie rúška, dodržiavanie odstupov a dôsledná hygiena rúk. Vstup do priestorov jednotlivých kultúrnych stánkov bude limitovaný.

10:37 SLOVENSKO - V Domove pokojnej staroby v Snine je nariadená karanténa.

Stalo sa tak na základe výsledkov testovania, ktoré sa uskutočnilo v piatok 13. novembra. Karanténa má trvať desať dní.

Z celkového počtu 59 klientov, ktorí využívajú služby Domova pokojnej staroby, je pozitívnych šesť, traja z nich sú hospitalizovaní. Pozitívny výsledok testu malo aj všetkých deväť pracovníkov zariadenia, ktorí boli testovaní PCR testami.

10:29 SLOVENSKO - Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) predstaví svoj návrh, ako znížiť do 30. novembra sedemdňový kĺzavý medián na Slovensku pod 500, v priebehu tohto týždňa.

Informovala o tom hovorkyňa rezortu hospodárstva Katarína Matejková s tým, že plán najprv predstaví premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) a následne verejnosti.

Predseda vlády vyzval Sulíka, že ak príde do nedele 15. novembra s plánom, ktorý zníži do 30. novembra sedemdňový kĺzavý medián na Slovensku pod 500, prenechá mu vedenie boja s koronavírusom.

10:01 SLOVENSKO - Na Slovensku pribudlo 509 nových prípadov nákazy koronavírusom. Informovalo o tom Národné centrum zdravotníckych informácií.

10 okresov s najvyšším prírastkom nakazených Vranov nad Topľou - 136

Trenčín - 43

Ilava - 39

Bratislava - 33

Čadca - 31

Zvolen - 20

Martin - 17

Banská Bystrica - 16

Dunajská Streda - 14

Prešov - 11

Laboratóriá otestovali v nedeľu 1771 vzoriek. Podiel pozitívnych testov je tak 28,7 percenta. Ochoreniu COVID-19 podľahlo ďalších 16 pacientov, 534 sa vyliečilo.

Najviac pozitívne testovaných bolo v Prešovskom kraji (186), nasleduje Trenčiansky kraj (109), Žilinský (63), Banskobystrický (52), Bratislavský (47), Trnavský (23), Košický (15) a Nitriansky (14). Je medzi nimi 228 mužov a 281 žien.

V nemocniciach je hospitalizovaných 1 815 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 1 509 ľudí. Na JIS je 100 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 118 osôb.

Celkový počet ukončených laboratórnych testov doteraz na Slovensku je 968 365, pozitívne testovaných osôb doteraz bolo 87 276.

Sedemdňový kĺzavý medián má aktuálne hodnotu 1 771.

9:57 SLOVENSKO - Premiér Igor Matovič mal videohovor s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom. Témou bolo plošné testovanie obyvateľstva na koronavírus. Matovič o tom informoval na sociálnej sieti.

9:49 SLOVENSKO - V kostoloch platí šachovnicové sedenie, naďalej platí aj všeobecný dišpenz.

Od pondelka platia nielen pre kostoly nové pravidlá a verejnosť ich môže opäť navštíviť. Avšak využiť sa môže maximálne polovica existujúcej kapacity.

Kľúčová informácia sa podľa Konferencie biskupov Slovenska týka obnovenej možnosti takzvaného šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Informuje o tom KBS na svojom webe.

9:46 SLOVENSKO - V Liptovskom Mikuláši spustili bezplatné antigénové testovanie.

V okrese budú zriadené dve odberné miesta. Odberné miesto v Liptovskej nemocnici s poliklinikou funguje od dnešného dňa.

Druhé odberné miesto bude fungovať od stredy 18. novembra v priestoroch Slovenského Červeného kríža v Liptovskom Mikuláši na Kuzmányho ulici číslo 918/15.

9:44 SVET - Rusko zaznamenalo nový denný rekord počtu prípadov ochorenia COVID-19.

Za uplynulých 24 hodín pribudlo v krajine rekordných 22 778 prípadov nákazy koronavírusom. Celkový počet nakazených tak stúpol na 1 948 603.

Rusko s približne 145 miliónmi obyvateľov je v poradí piatou krajinou na svete s najväčším počtom prípadov ochorenia COVID-19.

V súvislosti s nákazou v krajine zaznamenali 33 489 úmrtí. Za posledných 24 hodín zaznamenali 303 úmrtí.

9:41 SLOVENSKO - Podvodníci sa vydávajú za zamestnacov Krízového centra COVID a pokúšajú sa okradnúť seniorov.

Krízovej situácii sa prispôsobili aj podvodníci a na senioroch skúšajú nové triky. Policajti v Banskobystrickom kraji zaevidovali vo viacerých okresoch prípady, keď sa podvodníci vydávali za zamestnancov Krízového centra COVID. Jeden z nich sa stal aj v Lučeneckom okrese.

Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin podvodu spáchaný v štádiu pokusu. Ako uviedla polícia, tohto činu sa páchateľ dopustil v čase núdzového stavu, teraz mu hrozí trest na 10 až 15 rokov.

9:38 SLOVENSKO - V Banskej Štiavnici budú antigénové testy vykonávať v kultúrnom centre.

Odoberanie vzoriek budú zabezpečovať zdravotníci Slovenského Červeného kríža z Banskej Štiavnice.

Odberové miesto bude obyvateľom od pondelka k dispozícii počas pracovných dní od 9.00 do 19.00 h s dvojhodinovou prestávkou medzi 13.00 a 15.00 h.

Testovať sa bude aj v sobotu, a to od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 17.00 h, v nedeľu bude odberové miesto zatvorené.

9:10 SVET - Nemecká kancelárka Angela Merkelová by pre stále vysoké čísla nových prípadov koronavírusu chcela sprísniť už existujúce opatrenia.

Hoci sa na dnešnom rokovaní s lídrami spolkových krajín môže spoliehať na podporu vplyvného bavorského premiéra Markusa Södera, väčšina jeho kolegov zatiaľ podľa nemeckých médií nechce podmienky karantény meniť.

8:52 SLOVENSKO - Od 14. hodiny bude rokovať aj ústredný krízový štáb.

8:25 SVET - Britský premiér Boris Johnson je v izolácii po tom, ako sa dozvedel, že bol v kontakte s pozitívne testovanou osobou.

"Bude pokračovať v práci z Downing Street, vrátane toho, že bude viesť reakcie vlády na pandémiu koronavírusu," uvádza sa vo vyhlásení, ktoré premiérov úrad zverejnil v nedeľu. Johnson sa podľa vyhlásenia cíti dobre a nemá nijaké príznaky ochorenia COVID-19.

V apríli bol britský premiér pre nakazenie sa koronavírusom tri dni hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti.

8:18 SLOVENSKO - Fakultná nemocnica Trenčín spustila testovanie antigénovými testami. Odberové miesto je pri vstupe do nemocnice, otestovať sa bezplatne môžu nechať pacienti nemocnice i občania.

Odberové miesto bude otvorené počas pracovných dní od 7:30 do 11:30, v prípade väčšieho záujmu o testovanie môže nemocnica operatívne posilniť personálne kapacity a otváracie hodiny predĺžiť až do 14:30.

7:41 SVET - V mnohých mestách Francúzska sa počas víkendu konali zhromaždenia, na ktorých veriaci žiadali obnovenie slávenia omší.

Počas druhého lockdownu, ktorý sa vo Francúzsku začal 30. októbra, zostávajú kostoly otvorené, ale omše a modlitebné zhromaždenia sa konať nesmú. Ako informovala agentúra AFP, na protest proti tomuto vládnemu nariadeniu sa počas víkendu uskutočnili protestné zhromaždenia veriacich vo viacerých mestách, napr. v Paríži, Rennes, Bordeaux, Nantes či Štrasburgu.

Ich účastníci sa väčšinou modlili či spievali chválospevy. Polícia v Bordeaux ale zhromaždenie označila za protest a organizátorov predviedla na výsluch.

Francúzski veriaci žiadali cez víkend obnovenie slávenia omší.

7:15 SVET - Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom v Spojených štátoch prekročil v nedeľu 11 miliónov.

Hranicu desiatich miliónov infikovaných presiahli USA šesť dní predtým - v pondelok 9. novembra.

Ochorenie COVID-19 sa v súčasnosti v Spojených štátoch šíri najrýchlejšie od začiatku pandémie, píše agentúra AP. Stúpajú aj počty obetí, hoci tie nedosahujú maximá z jari tohto roka. Sedemdňový kĺzavý priemer dosiahol v sobotu vyše 1080 úmrtí za deň, čo je viac ako 30-percentný nárast oproti situácii spred dvoch týždňov.

6:50 SVET - V Českej republike zaznamenali v nedeľu 1887 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o viac ako 1700 menej v porovnaní s predošlou nedeľou. A zároveň je to najnižšie číslo od 4. októbra, kedy testy v krajine odhalili 1841 infikovaných.

Celkovo počty nazakených v Česku v posledných dňoch klesajú. Napríklad v sobotu hlásili o 3500 prípadov menej ako v rovnaký deň pred týždňom.

6:25 SLOVENSKO - Mení sa aj režim na hraniciach. Od dnešného dňa platí spoločný európsky semafor, na ktorom sú všetky krajiny strednej Európy červené. Znamená to, že každý, kto vstúpi na územie Slovensko, sa musí preukázať PCR testom, poukázal minister vnútra Roman Mikulec.

Pendleri majú výnimku.

Pôvodne sa malo od pondelka na hraniciach spustiť aj antigénové testovanie, k čomu nakoniec nedôjde.

"Testovanie na hraniciach zatiaľ nebude vzhľadom na to, že aj pilotný projekt testovania na ukrajinskej hranici ukázal, že to nie je celkom adekvátne. Myslím v počte ľudí otestovaných a v počte pozitívnych. Pandemická komisia sa dohodla na tom, že sa zatiaľ toto testovanie nebude spúšťať takým spôsobom, ako sme to chceli," vysvetlil Mikulec s tým, že toto testovanie možno nebude vôbec.

Prioritou je podľa ministra v súčasnosti to, aby boli zabezpečené odberné miesta na dobrovoľné testovanie v každom okresnom meste.

06:10 SLOVENSKO - Život na Slovensku je od dneška o niečo voľnejší.

Otvárajú sa kiná, divadlá a kostoly s návštevnosťou do 50 percent kapacity.

Otvárajú sa fitness centrá a plavárne, maximálne pre šesť ľudí.

Povolenie dostali druhá najvyššia hokejová a futbalová liga, bez divákov.

V prípade reštaurácií platia podmienky ako doteraz. Vnútorné priestory zostávajú zatvorené, jedlo a nápoje môžu podávať iba v exteriéri alebo so sebou.

Všetky odpovede na otázky, čo sa mení, si prečítajte tu >>>>

Podrobné pravidlá nájdete vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva, ktorá je zverejnená vo Vestníku vlády tu >>>>