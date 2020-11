Úplné otváranie škôl zatiaľ podľa Mikasa neprichádza do úvahy

Platia výnimky, ktoré avizovalo ministerstvo školstva.

16. nov 2020 o 14:38 TASR

BRATISLAVA. Úplné otváranie škôl, čo sa týka druhého stupňa základných škôl a stredných škôl, zatiaľ neprichádza do úvahy. Myslí si to hlavný hygienik Ján Mikas, uviedol to v pondelok pred rokovaním ústredného krízového štábu.

"Ak by sa situácia výrazne zlepšovala, potom je na diskusiu na ústrednom krízovom štábe, či uvoľníme nejakú časť alebo nie," povedal Mikas. Zatiaľ podľa neho platia výnimky, ktoré boli avizované ministrom školstva.

Od pondelka sa môžu žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia vzdelávať v malých skupinách na základných a stredných školách, ak im podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Rovnako sa od pondelka obnovuje školské vyučovanie aj v stredných špeciálnych školách, odborných učilištiach a praktických školách.

Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra, zatiaľ do 27. novembra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj žiaci stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra.

Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne.