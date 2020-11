Visolajský: Situácia v nemocniciach si vyžaduje urgentné riešenie

Mnohým sa podľa Visolajského odkladajú operácie a ľudia sa boja ísť k lekárovi.

16. nov 2020 o 15:07 TASR

BRATISLAVA. Situácia v nemocniciach si vyžaduje urgentné riešenie, upozornil predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský.

"Čím dlhšie táto situácia trvá, tým viac majú iní pacienti problémy," skonštatoval. Mnohým podľa neho odkladajú operácie, pre pandémiu sa tiež ľudia boja chodiť k lekárom. Uviedol to pred pondelkovým zasadnutím ústredného krízového štábu.

"Musíme spraviť nemocnice bezpečnejšími," vyhlásil Visolajský. Zamerať sa podľa neho treba na to, aby pacienti nemocníc prichádzali otestovaní a zabezpečiť aj ich pravidelné pretestovanie. Už pri prvej vlne podľa neho zaznamenali, že sa pacienti báli chodiť do nemocníc a neskôr prišli v horšom stave.

Plošné otváranie škôl mu nepríde ako dobrý nápad. "Sám som za to, že ak niečo uvoľňovať, tak v prvom rade školy, prvý stupeň, druhý stupeň, možno stredné školy bez internátov, ale to si nie všetky okresy môžu v súčasnosti dovoliť," podotkol. Začať uvoľňovať možno podľa neho v bezpečnejších okresoch.

Visolajský zdôraznil tiež potrebu poznať reálnu pandemickú situáciu. "Antigénovým testovaním sme sa v dátach dosť rozkývali," uviedol. Údaje sú podľa neho neprehľadné. Poukázal na pokles testovaných PCR testami či nedohľadávanie kontaktov ľudí s pozitívnym výsledkom antigénového testu.

Plošnému testovaniu celého štátu naraz antigénovými testami by sa vyvaroval. Dobré by bolo podľa neho zaviesť antigénové testovanie v istých regiónoch. Hovorí však, že je dôležité, aby to bolo niekoľkokrát, aspoň dvakrát do týždňa.