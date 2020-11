Dobré ráno: Nemocnice necítia, že by sa situácia zlepšila

Ako je na tom pandémia na Slovensku.

17. nov 2020 o 23:00 Tomáš Prokopčák, Ján Krempaský

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/uf4ws-f26d38?from=pb6admin&download=1&version=1&auto=0&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Helvetica&skin=1&pfauth=&btn-skin=103

Od pondelka teoreticky môžete do divadla, kina alebo teda do kostola. Možno môžete aj do fitka či na plaváreň, ak teda budete mať šťastie a otvoria, keďže sa tam má stretnúť maximálne šesť ľudí.

Trochu to vyzerá, že pandemické opatrenia sa začínajú uvoľňovať, minister či premiér dokonca hovoria o lámaní krivky. Lenže naozaj?

A naozaj sa situácia na Slovensku zlepšuje, keď incidencia je stále k dvadsiatim percentám, v pondelok dokonca k tridsiatim? Bojujeme s koronavírusom úspešne alebo sme len začali menej testovať? A čo ho hovoria odborníci: vedci a epidemiológovia?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva sa Jánom Krempaským.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Už druhá vakcína proti Covid-19 vykázala mimoriadne vysokú účinnosť. Po Pfizeri sa chváli aj spoločnosť Moderna, ktorej klinické testy mali ukázať takmer 95-percentnú účinnosť. Európska lieková agentúra už začala predbežné skúmanie žiadosti o registráciu. Európa takto skúma aj vakcíny od Pfizeru a spoločnosti Astra Zeneca.

Bystrík Palovič prišiel o funkciu prokurátora. Dôvodom boli jeho blízke kontakty s mafiánom Marianom Kočnerom, funkcie Paloviča zbavila disciplinárna komisia. Tá tiež naznačila, že bývalým prokurátorom by sa mala teraz zaoberať polícia.

Úplné otváranie škôl zatiaľ podľa hlavného hygienika neprichádza do úvahy. Povedal to v pondelok Ján Mikas, najskôr by sa podľa neho musela výrazne zlepšiť pandemická situácia na Slovensku.

Nová investícia v bratislavskom automobilovom závode Volkswagen by mohla priniesť dvetisíc nových miest. Koncern totiž plánuje na Slovensku preinvestovať miliardu eur. Volkswagen chcel pôvodne vybudovať fabriku v Turecku, no potom svoje plány zmenil.

Bývalý americký prezident Barack Obama neprijme žiadnu funkcie v novej administratíve Joe Bidena. Obáva sa, že v takom prípade by ho opustila jeho manželka Michelle, ktorá sa aj tak musela pre jeho politickú kariéru vzdať vlastnej právnickej kariéry. Obama tiež dodal, že Biden nepotrebuje jeho rady.

Odporúčanie

A moje dnešné odporúčanie je na Instagram. Odporúčať vlastný by bolo na tomto mieste veľmi sebastredné a len o trošku menej trápne, takže vyskúšajte radšej profil denníka SME. Naši šikovní kolegovia od sociálnych sietí tam pridávajú nielen nové správy, ale aj čosi zo zákulisia novín, rozhovory s našimi reportérmi a často tam odpovedáme práve na vaše čitateľské otázky.

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.