Premiér chce do Vianoc znížiť denný limit pozitívnych testov na päťsto

Budúcotýždňové testovanie bude absolútne na dobrovoľnej báze, hovorí minister Naď.

16. nov 2020 o 19:30 (aktualizované 16. nov 2020 o 19:43) TASR

Správu aktualizujeme.

BRATISLAVA. Aby sa deti mohli vrátiť po sviatku Troch kráľov do škôl v čo najväčšom počte okresov, pred Vianocami by sa mal denný limit pozitívnych prípadov na COVID-19 dostať na maximálny počet päťsto a súčasne v nemocniciach by nemalo byť hospitalizovaných viac ako tisíc ľudí s ochorením či podozrením na COVID-19, rovnako musí byť najviac sto ľudí napojených na pľúcnu ventiláciu.

Po rokovaní ústredného krízového štábu to uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO).

Na budúci víkend sa uskutoční ďalšie kolo plošného testovania antigénovými testami, a to v obciach, kde bolo jedno percento pozitívne testovaných a viac.

Na rozdiel od predošlých kôl však bude absolútne na dobrovoľnej báze, bez výhod pre tých, ktorí sa ho zúčastnia. Informoval o tom minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).