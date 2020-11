Štát opäť ponúka poskytovateľom možnosť zriadiť mobilné odberové miesta

Záujemcovia môžu na ponuku reagovať do piatka 20. novembra.

18. nov 2020 o 13:07 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva SR opäť ponúka poskytovateľom zdravotnej starostlivosti možnosť zriadiť mobilné odberové miesta pre antigénové testovanie. Ide o druhý verejný návrh určený poskytovateľom bez ohľadu na ich právnu formu. Ministerstvo zdravotníctva tak predlžuje možnosť pre ďalších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti stať sa súčasťou systému odberných miest na diagnostiku ochorenia COVID-19.

Prvý verejný návrh vyhlásilo ministerstvo zdravotníctva 15. novembra, možnosť prihlásiť sa mali poskytovatelia do 16. novembra popoludní. Zareagovali naň podľa rezortu desiatky poskytovateľov, ktorí s ministerstvom uzatvorili zmluvu o spolupráci. "Rezort zdravotníctva aj pre záujem ďalších poskytovateľov vyhlasuje druhý verejný návrh. Záujemcovia môžu na ponuku reagovať až do konca týždňa, do piatka 20. novembra," uviedol v tlačovej správe komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva SR.

Verejný návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri zriaďovaní a prevádzkovaní mobilných odberových miest nájdu záujemcovia na stránke ministerstva zdravotníctva. Poskytovatelia budú zabezpečovať odbery vzoriek a diagnostiku prostredníctvom antigénového testu za dohodnutú odplatu. "Poskytovateľ bude vykonávať diagnostické vyšetrenia najmenej päť pracovných dní v týždni v rozsahu osem hodín denne. Diagnostické vyšetrenia budú len v pracovné dni vždy najskôr od 7:00," dodalo MZ SR.