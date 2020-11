Prezidentka si zavolala Matoviča. Žiada, aby vláda ľuďom ukázala jasný plán

Čaputovú vyprovokovali spory v koalícii.

24. nov 2020 o 18:27 Michal Katuška

BRATISLAVA. Prezidentka žiada premiéra Igor Matoviča (OĽaNO), aby zmenil prístup k riešeniu pandémie koronavírusu. V utorok popoludní preto pozvala premiéra do prezidentského paláca, aby ho s kritikou konfrontovala.

„Potrebujeme jasný plán, jasne odkomunikovaný, so širokou vedeckou podporou, ktorý dá ľuďom istotou a šancu pripraviť sa na to, čo príde,“ povedala Zuzana Čaputová po stretnutí s premiérom.

Zároveň požiadala vládu, aby ďalšie plošné testovanie, ktoré premiér ohlasuje na december, nebolo povinné.

Politikov zo strán vládnej koalície Čaputová vyzvala, aby opäť spolupracovali. Premiérovi zároveň adresovala výzvu, aby každú kritiku nevnímal ako útok.

Vo vládnej koalícii sa v posledných týždňoch prehlbujú spory pre rozdielne názory na opatrenia proti šíreniu koronavírusu.

Strany sa však zatiaľ nedohodli ani na spoločnom kandidátovi na generálneho prokurátora. Premiér Matovič v pondelok hrozil aj vystúpením z koalície v prípade, že by niektorá z vládnych strán hlasovala pri voľbách spoločne s opozíciou.

Na prehlbujúcu sa nedôveru občanov k vláde upozornila aj prezidentka Čaputová.

„Niektorí stratili prácu, niektorí stratili časť príjmu, niektorí museli siahnuť na svoje úspory, niektorí o úspory úplne prišli,“ menovala prezidentka. „Pokiaľ ide o emóciu hnevu, sme nad priemerom Európskej únie,“ dodala.

Len krátko pred jej vystúpením zverejnil Matovič na facebooku status s názvom „Ťažká doba. Ospravedlnenie.“ Pripustil, že na odlišný postoj SaS k tomu, ako vyviesť Slovensko z druhej vlny pandémie nemal v poslednom čase reagovať tak prudko.

„Nedokázal som sa cez to preniesť, lebo to bolo zraňujúce a nepovažoval som to za fér voči mne, nášmu hnutiu a ostatným dvom koaličným partnerom. Ale uznávam, mal som radšej mlčať, nereagovať, odhryznúť si jazyk a ľudia by si urobili úsudok sami. Ospravedlňujem sa za svoje konanie, prepáčte,“ napísal.

Matovič sa sporil s vlastnými aj s opozíciou

„Som presvedčená, že akceptovanie opatrení u občanov treba dokázať nie hrozbami, ale presvedčivými dôvodmi,“ povedala prezidentka Čaputová, keď vyzvala vládu, aby ďalšie plošné testovanie nebolo povinné.