Potrebujeme jednotný plán (celé vyhlásenie prezidentky)

Vážení spoluobčania,

s covidom žijeme už deväť mesiacov. Mnohí občania stratili v dôsledku krízy prácu, mnohé rodiny prišli o časť príjmov a museli siahnuť na svoje úspory. Mnohí už žiadne úspory nemajú, čelia skutočnej chudobe a všetci cítime, že sa zvyšuje napätie v spoločnosti.

Viac ako polovica ľudí prežíva neistotu a pocit hnevu na Slovensku je nad priemerom občanov krajín EÚ. Mám teda pochopenie pre tých, ktorí strácajú nádej. My, politici, to musíme vnímať a musíme to v našich krokoch zohľadňovať. Preto si myslím, že je čas na zmenu prístupu.

Potrebujeme vidieť politikov vládnej koalície zodpovedných za manažovanie krízy, že sú schopní spolupráce napriek rozdielnym názorom. Potrebujeme vidieť jednotný plán – jasne odkomunikovaný – a so širokou vedeckou podporou, ktorý dá ľuďom istotu a šancu pripraviť sa na to, čo príde.

Potrebujeme, aby kritika nebola vnímaná ako útok a každá pochybnosť neviedla k urážkam svojich partnerov, oponentov a občanov. Potrebujeme hovoriť pravdu, poznať reálny stav, bez strašenia a prikrášľovania, lebo len tak môžeme v spoločnosti udržiavať dôveru a jednotu.

Potrebujeme partnerský prístup medzi štátom a jeho občanmi.

Práve ten sa posledné týždne výrazne oslabil. Preto, ak sa vláda rozhodne ísť cestou ďalšieho kola testovania, musím to síce rešpektovať, avšak považovala by som za správne, aby sa takéto testovanie realizovalo dobrovoľne.

Som presvedčená, že akceptovanie opatrení zo strany občanov treba dosiahnuť nie hrozbami, ale presvedčivými dôvodmi. Pomohli by jasné argumenty o vhodnosti konkrétnych návrhov. Pomohlo pochopenie zmyslu a významu každého kroku. Lebo ďalšie zahrávanie sa s trpezlivosťou ľudí si už nemôžeme dovoliť.

Chcem byť nápomocná v boji s pandémiou. Sama však potrebujem poznať, dôverovať a akceptovať riešenia, ktoré nám majú v boji s pandémiou ďalej pomôcť. Som teda presvedčená, že je potrebná zmena prístupu.

Preto som sa dnes v Prezidentskom paláci stretla s premiérom Igorom Matovičom, aby sme sa porozprávali a aby som ho informovala o tomto mojom postoji. Uvedomujem si, že covid nás zastihol s krízami aj v iných oblastiach – v zdravotníctve, školstve, ekonomike, justícii – a že miera problémov, ktorým vláda čelí, je nebývalá a nemá v histórii obdobu. Slovensko však nevyhnutne potrebuje pokojný, vecný a pragmatický prístup a o takýto prístup pri riadení pandémie som dnes predsedu vlády požiadala.