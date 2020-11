Dobré ráno: Zvoliť generálneho prokurátora je len prvý krok

Vypočutia trvali 36 hodín, voľba mala byť už v tieto dni.

25. nov 2020 o 23:30 Zuzana Kovačič Hanzelová

Premiér sa vyhráža demisiou už po tretí raz za osem mesiacov jeho vlády. Tentokrát pre voľbu generálneho prokurátora a spory v koalícii.

V parlamente sa už schyľuje k jednej z najdôležitejších volieb v histórii – voľbe generálneho prokurátora. Po 36 hodinách vypočúvania teraz koalícia rokuje a hľadá kompromis. Kandidátov je sedem a čas majú štyri koaličné strany do utorka.

O voľbe nového šéfa generálnej prokuratúry sa Zuzana Kovačič Hanzelová rozprávala s riaditeľom Transparency International Gabrielom Šípošom.​

Monika Jankovská sa priznala. Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti v stredu celý deň vypovedala na nitrianskej NAKA. Priznala sa k trestnej činnosti a vypovedá svoju verziu skutočností. Jankovská je vo väzbe v rámci akcie Búrka, obvinená je aj pri akcii Víchrica. Podozrivá je z podplácania sudcov a ovplyvňovania rozhodnutí.

O odvolaní v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bude na Najvyššom súde pojednávať senát 2T v zostave Peter Paluda, Dana Wänkeová a Ivetta Macejková. Senát bude rozhodovať o rozsudku, ktorý oslobodil Mariána Kočnera a Alenu Zsuzsovú.

Školy sa od pondelka otvárať nebudú. Minister školstva Branislav Gröhling hovorí, že sa to nestíha. Vláda zatiaľ stále hľadá kompromis, aby sa žiaci druhého stupňa a stredoškoláci mohli vrátiť ešte pred Vianocami. Najreálnejší termín je, že by nastúpili na dva týždne od 7. decembra.

Smer podáva návrh na mimoriadnu schôdzu o vyhlásení referenda. Chce, aby parlament prijal uznesenie o konaní referenda, v opačnom prípade by strana musela zozbierať 350-tisíc podpisov. Referendum by Robert Fico chcel o predčasných voľbách.

Aby dokázal splniť úlohu od vlády, musel by Richard Sulík porušiť zákon. Nákup antigénových testov k 2. decembru tohto roka teda ministerstvo hospodárstva nestihne. Richard Sulík to už listom oznámil premiérovi.

Meghan Markle, vojvodkyňa zo Sussexu, si kladie v silnom stĺpčeku pre New York Times otazku Are you ok? Popisuje bolestivú skúsenosť potratu a vyzýva k empatii ľudí počas ťažkých časov pandémie.

