Deti do siedmich rokov nemusia podstúpiť povinný test po príchode zo zahraničia

Testovanie však môže nariadiť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo lekár.

26. nov 2020 o 7:38 TASR

BRATISLAVA. Deti do siedmich rokov nebudú po príchode zo zahraničia povinne testované. Doteraz to platilo pre deti do troch rokov.

Vyplýva to z upravenej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR ku karanténnym povinnostiam osôb pri vstupe na územie SR s platnosťou od štvrtka od 7.00 h. Informoval o tom Marek Eliáš z Úradu verejného zdravotníctva SR.

Domáca izolácia a výnimky

Pri bezpríznakovom priebehu sa izolácia končí pre deti do siedmich rokov ukončením povinnosti domácej izolácie osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti, doteraz to bolo do troch rokov veku.

Výnimku z izolácie a testovania dostanú aj ľudia, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a sú občanmi krajiny EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska a v ostatných troch mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19, o čom musia mať potvrdenie od lekára na formulári.

Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré vstupujú alebo opúšťajú Slovensko pre diagnostiku a liečbu, ako aj ich blízke osoby, už nebudú musieť žiadať o výnimku ministerstvo zdravotníctva, ak ich pobyt nepresiahne 12 hodín.

"Musia však predložiť lekárske pozvanie alebo následne potvrdenie o ošetrení. Ak ich pobyt presiahne 12 hodín, musia požiadať o posúdenie žiadosti na webstránke ministerstva zdravotníctva, vyplýva z vyhlášky.

Výnimku budú mať naďalej zamestnanci prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry, spresňuje sa však, že pre energetiku a priemysel súhlas vydáva ministerstvo hospodárstva, pre elektronické komunikácie ministerstvo dopravy.

"Výnimku majú aj hráči športových tímov a členovia realizačných tímov, ktorí cestujú na športové súťaže (Tipos Extraliga, Ice Hockey League alebo MOL Liga), musia však mať o tom potvrdenie," dopĺňa sa vo vyhláške.

Grécko vypadlo zo zoznamu menej rizikových krajín

Na zozname menej rizikových krajín sa už nebude nachádzať Grécko a pribudnú Írsko a Singapur.

"Výnimka z povinnej izolácie za predpokladu predloženia negatívneho PCR testu sa okrem krajín Európskej únie bude vzťahovať aj na ostatné krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru, teda vrátane Veľkej Británie, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska i Švajčiarska," dodal Eliáš.