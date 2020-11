Školy nie sú stavané na masívne testovanie, tvrdí komora učiteľov

Minister Gröhling by mal dnes rokovať aj so školským odborovým zväzom.

27. nov 2020 o 12:06 SITA

BRATISLAVA. Školy nie sú stavané na masívne testovanie, keďže ide o vzdelávacie inštitúcie. Pre agentúru SITA to uviedol prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman.

Podotkol, že ide o veľké počty žiakov, ktoré sa budú násobiť tým, že sa k testovaným priradia aj rodičia. Otázky podľa neho vyvstávajú najmä pri testovaní rodičov, a to napríklad, či bude testovaný jeden alebo obaja.

Dôležitejšie je pripraviť sa na január

Ústredný krízový štáb v stredu zadal ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Branislavovi Gröhlingovi (SaS) a samosprávam úlohu pripraviť plán na otvorenie škôl a zároveň zaistiť aj ochranu zdravia testovaním zamestnancov, žiakov a rodičov.

„Vystávajú otázky, ktoré z prvých informácií nie sú zrejmé,“ povedal Crmoman s tým, že by ich bolo potrebné zodpovedať. Podľa neho je však dôležitejšie pripraviť sa na január.

Komora patrí tiež k organizáciám, ktoré sa majú v tejto súvislosti s Gröhlingom stretnúť. So šéfom rezortu by mal dnes rokovať aj odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

Jeho predseda Pavel Ondek pre agentúru SITA uviedol, že sú za otváranie škôl pri dodržaní epidemiologických opatrení, no nevedia si predstaviť, že by každý rodič súhlasil s testovaním dieťaťa tak, aby sa mohli školy otvoriť.

Výnimku majú zatiaľ jasle, škôlky a prvý stupeň

Gröhling vo svojom statuse na sociálnej sieti potvrdil, že v súvislosti so zadanou úlohou od krízového štábu komunikoval už so Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska, Asociáciou základných škôl a aj so súkromnými a cirkevnými zriaďovateľmi.

V čase druhej vlny pandémie je od 12. októbra prerušené školské vyučovanie na stredných školách a od 26. októbra na druhom stupni základných škôl. Pre vysoké školy platí, že od 26. októbra do konca zimného semestra je vyučovanie dištančné.

Výnimku majú detské jasle, materské školy a prvý stupeň základných škôl. Od 16. novembra sa v malých skupinkách do škôl mohli vrátiť žiaci základných a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Rezort tiež obnovil školské vyučovanie aj na stredných špeciálnych školách, odborných učilištiach a praktických školách.