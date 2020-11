Šeliga odmieta zelenú kartu: Koalícia má povinnosť sa dohodnúť

Takáč zo Smeru potvrdil, že v prvom kole nezahlasujú za žiadneho kandidáta.

29. nov 2020 o 14:04 TASR

BRATISLAVA. Koalícia má povinnosť sa dohodnúť na jednom kandidátovi na generálneho prokurátora.

Podpredseda parlamentu a Za ľudí Juraj Šeliga to povedal v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 s tým, že sa mu nepáči princíp zelenej karty pre poslancov.

Súvisiaci článok V koalícii stále nie je dohoda na kandidátovi na generálneho prokurátora Čítajte

Podpredseda Smeru a poslanec Richard Takáč povedal, že ak sa v prvom kole nepodarí kandidáta zvoliť, Smer si možno na klub zavolá dvoch uchádzačov, ktorí postúpia do opakovanej voľby.

Keďže za niektoré zákony hlasuje aj opozícia, je podľa Šeligu v poriadku, ak by za koaličného kandidáta hlasovala aj opozícia. Bolo by však podľa neho nešťastné, ak by sa koalícia nedohodla a niekto z koalície by šiel rokovať s opozíciou.

"Mne sa nepáči prístup zelenej karty. Máme sedem kvalitných kandidátov," povedal Šeliga.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Smer vraj s nikým nerokoval

V Za ľudí si podľa neho zostavili poradie uchádzačov, traja, respektíve štyria sú pre nich prijateľní. Mená nekonkretizoval.

Tvrdé verejné vypočutie bolo podľa neho potrebné. Hoci sa šéfom prokurátorov stane len jeden z nich, ďalší môžu byť námestníkmi alebo v iných vysokých funkciách, preto bolo potrebné ich preveriť.

Takáč potvrdil, že poslanci Smeru sa na voľbe kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry zúčastnia, no nebudú hlasovať ani za jedného. Chcú navrhnúť tajnú voľbu kandidáta.

Dodal, že Smer nerokoval so žiadnou koaličnou stranou o voľbe.

Takáč: Kollár by mal odstúpiť

Šeliga mal vysvetľovať, za čo by sa mal šéf Smeru Robert Fico priznať, keďže mu opakovane odkazuje, že priznanie je poľahčujúca okolnosť.

Podpredseda parlamentu v súvislosti so zatýkaním viacerých bývalých funkcionárov polície či justície povedal, že Fico ako dlhoročný premiér musel vedieť, čo sa deje. Čas podľa neho preukáže, či a v akej miere bol trestnoprávne zodpovedný. Politicky zodpovedný podľa neho určite bol.

Šeliga je za testovanie v školách. Na margo celoplošného testovania pred Vianocami povedal, že je kľúčové, aby sa počas sviatkov spomalila mobilita. Za ľudí sa bude snažiť presadiť také opatrenia, aby nebol úplný lockdown.

Podpredseda parlamentu kritizoval sobotné protesty pred domom premiéra Igora Matoviča. V prípade dávnejších protestov pred komplexom Bonaparte, kde býval Fico, bola podľa Šeligu situácia iná. Bonaparte sa považuje za symbol korupcie.

Šeliga uznal, že zo strany koaličných partnerov bolo nešťastné ísť za šéfom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina) do nemocnice. Kollár by mal podľa Takáča odstúpiť z funkcie.