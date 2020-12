Sulík dostal za úlohu kúpiť osem miliónov antigénových testov

Štyri milióny testov má obstarať najneskôr do 17. decembra a ďalšie štyri milióny do 31. decembra.

4. dec 2020 o 16:57 SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Rezort hospodárstva má zabezpečiť osem miliónov antigénových testov na zistenie ochorenia COVID-19 so špecificitou nad 99 percent.

Ako vyplýva z piatkového uznesenia vlády, štyri milióny testov má ministerstvo hospodárstva obstarať najneskôr do 17. decembra a ďalšie štyri milióny do 31. decembra tohto roka.

Použiť sa majú podľa zadania ministerstva zdravotníctva za účelom ďalšieho hromadného testovania obyvateľstva.

Podľa uznesenia vlády z polovice novembra mal rezort hospodárstva obstarávať 16 miliónov testov. K 2., 9., 16. a 31. decembru mali byť k dispozícii vždy po štyri milióny testov.

Súvisiaci článok Sulík zastavil nákup antigénových testov Čítajte

Minister hospodárstva Richard Sulík však v utorok informoval, že zastavil nákup antigénových testov. Ako vysvetlil, premiér Igor Matovič od neho chcel, aby pri nákupe testov bral ohľad na maximálne hodnoty citlivosti a najmä špecificity testov.

Zadanie od ministerstva zdravotníctva však hovorilo o postačujúcej špecificite vyššej ako 97 percent a senzitivite viac ako 96 percent.

Práve o tejto požiadavke Sulík diskutoval s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím.

"Môže sa stať, že na stole budem mať test so špecificitou 97 percent za tri eurá a so špecificitou 99,5 prcenta za štyri eurá. Keď zoberiem drahší, budem logicky vystavený otázke, prečo som kúpil drahší, keď ministerstvu zdravotníctva postačovalo 97 percent," konštatoval začiatkom týždňa Sulík s tým, že sa pri nákupe testov nechce dostať do podozrenia.