Krajčí varuje pred nárastom nakazených, prudko sa zhoršil Bratislavský kraj

Minister zdravotníctva predstaví opatrenia po doplnení požiadaviek od ministerstiev.

4. dec 2020 o 19:26 TASR

BRATISLAVA. Epidemiologická situácia na Slovensku sa podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) začína zhoršovať. Najhoršia je v Bratislavskom kraji.

Šéf rezortu o tom informoval po piatkovom rokovaní pandemickej komisie s tým, že mierne pribúda aj pacientov v nemocniciach, čo je znepokojivé.

Poukázal na to, že ak by sa Slovensko riadilo novým semaforom, v piatich regiónoch by podľa návrhu mal byť tvrdý tzv. lockdown. Avizoval, že semafor predstaví po doplnení ostatnými rezortmi.