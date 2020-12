Koronavírus: USA schválili núdzové použitie vakcíny proti koronavírusu (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili celkovo už 127 087 nakazených. Pandémia Covid-19 si vyžiadala viac ako 1100 obetí.

12. dec 2020 o 6:20 (aktualizované 12. dec 2020 o 8:56) Martin Vonšák, TASR, SITA, ČTK

08:59 SVET V piatok 18. decembra sa v Českej republike začína plošné dobrovoľné antigénne testovanie na COVID-19, pripomína spravodajská webová stránka iDNES.cz.

Testovanie sa bude konať až do 15. januára a bude zadarmo. Každý sa môže dať testovať opakovane, najviac však raz za päť dní. Jedinou podmienkou je byť poistený. Minister zdravotníctva Jan Blatný v piatok vyzval, aby sa ľudia nechali otestovať pred návštevou rodičov či starých rodičov, približuje ďalej iDNES.cz.

Testovanie sa bude vykonávať v antigénnych odberových centrách (AOC), ktorých adresy sú zverejnené na webe českého ministerstva zdravotníctva. V súčasnosti je v Česku 160 takýchto antigénových odberných stredísk z celkových 217. Na túto sieť nadväzujú praktickí a ambulantní lekári. Testy bude hradiť poisťovňa.

08:45 SVET Medzi šéfmi malých a stredných podnikov v Česku nepanuje taký pesimizmus, ako by sa mohlo zdať. Minimálne, čo sa týka ich plánov v oblasti zamestnávania. Podiel spoločností, ktoré sa chystajú na budúci rok prijímať nových zamestnancov, výrazne prevyšuje podiel tých, ktorí chcú ľudí prepúšťať. Poukázal na to prieskum, ktorý pre MF DNES uskutočnila ČSOB.

Takmer pätina firiem chce v roku 2021 počet zamestnancov zvyšovať. Podľa prieskumu sú v tomto smere vo všeobecnosti optimistickejšie podniky z Prahy než z regiónov. Avšak ani na Vysočine nebude o pracovné príležitosti núdza, uviedol server iDNES.cz.

Nových zamestnancov chcú hľadať najmä podniky, ktoré súčasná kríza posilnila. Ide napríklad o firmy z oblasti informačných a komunikačných technológii. Vcelku optimistické sú však aj stavebné podniky či agrofirmy.

07:13 SLOVENSKO Trvalo iba dva dni od predstavenia miernych predvianočných obmedzení premiérom Igorom Matovičom a hlavným hygienikom Jánom Mikasom, kým ich odborníci v pandemickej komisii navrhli neporovnateľne sprísniť.

Ľudia by mohli ísť iba do obchodu - potravín, drogérie či lekárne, do práce, do školy či do prírody, no jedine vo svojom okrese. Výnimka by mala byť aj cesta na test.

Nie je jasné, od kedy by sa podľa odborníkov mal zákaz vychádzania zaviesť, trvať by mal aspoň do 10. januára.

Pandemická komisia je poradný orgán vlády, o zákaze vychádzania môže rozhodnúť až Matovičov kabinet.

06:48 SVET Rakúsky kancelár Kurz v piatok oznámil aj to, že reštrikcie obmedzujúce počet účastníkov silvestrovských osláv budú prísnejšie, než sa pôvodne plánovalo.

Spoločne budú môcť oslavovať len členovia dvoch domácností. "Silvestrovské oslavy by mohli pripravovať katastrofu na január," varoval šéf rakúskej vlády na tlačovej konferencii. Obmedzenia pre vianočné sviatky budú o niečo voľnejšie: stretnúť sa bude môcť maximálne 10 ľudí, bez ohľadu na to, o členov koľkých domácností pôjde.

06:38 SVET Rakúski zamestnanci najviac ohrození ochorením COVID-19 sa budú musieť od januára každé dva týždne testovať.

Oznámil to v piatok večer rakúsky kancelár Sebastian Kurz, ktorého citovala agentúra DPA. Pravidelné testovanie budú musieť podstupovať učitelia a pracovníci v sektore služieb, ktorí sú v blízkom kontakte s klientmi. Podľa agentúry DPA pôjde zrejme o kaderníkov, masérov a ďalšie podobné profesie. Rakúska vláda okrem toho zavádza povinné nosenie rúšok na všetkých pracoviskách, kde nie je možné zachovávať dostatočný fyzický odstup.

Úrady jednotlivých rakúskych spolkových krajín budú môcť taktiež zavádzať povinnosť zakrývania horných dýchacích ciest aj na vonkajších priestranstvách, kde sa pohybuje veľké množstvo ľudí.

6:23 SVET Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v piatok definitívne schválil núdzové použitie vakcíny proti novému koronavírusu, ktorú vyvinuli spoločnosti Pfizer a BioNTech. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP.

Spojené štáty sa tak stali v poradí piatou krajinou sveta, ktorá dala zelenú použitiu tejto očkovacej látky: po Británii, Kanade, Bahrajne a Mexiku.

Poradný výbor americkej vlády schválil vakcínu Pfizer-BioNTech vo štvrtok. Administratíva dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa údajne vyvíjala silný tlak na vedenie FDA, aby o tom rozhodlo ešte v priebehu piatka. Trump údajne požadoval odstúpenie šéfa FDA Stephena Hahna, ak by k tomu v uvedenom termíne nedošlo.

Príslušné oznámenie FDA, ktoré otvára cestu k hromadnému očkovaniu proti koronavírusu v USA, bolo zverejnené v piatok pred 22.00 h miestneho času.

"Povoľujem núdzové použitie vakcíny proti COVID-19 od (spoločností) Pfizer-BioNTech ako preventívneho prostriedku proti COVID-19," uviedla hlavná expertka FDA Denise Hintonová v liste vedeniu firmy Pfizer.