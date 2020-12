Dobré ráno: Zákaz vychádzania, zatvorené obchody. Opatrenia prišli neskoro

Nové opatrenia platia od soboty.

16. dec 2020 o 23:15 Jana Maťková, Ján Krempaský

Vypočujte si podcast

Zákaz vychádzania od soboty 19. decembra do nedele 10. januára s množstvami výnimiek.

Vláda po veľkých naliehaniach konečne predstavila plán, aké opatrenia budú platiť cez vianočné sviatky. No nejde o formu lockdownu, ktorého sa dožadovali odborníci.

Zvláštne bolo, že pri predstavovaní pravidiel boli len ministri, nie premiér Igor Matovič, ktorý sa dovtedy zúčastňoval na každej tlačovke. Čo sa to vo vláde vlastne deje a čo nás presne v nasledujúcich dňoch čaká?

Jana Maťková sa pýtala redaktora denníka SME Jána Krempaského.

Krátky prehľad správ

Pavol Rusko ide do väzby, dôvodom je obava z jeho úteku. Ešte v utorok ho zadržala polícia po tom, ako sa nedostavil na pojednávanie v kauze zmenky. Neprišiel naň s odôvodnením, že ho niekto pri behaní polial kyselinou. Dozorový prokurátor Ján Šanta tomuto príbehu neveril. Pojednávanie sa odročilo na 12-ty a 13-ty január.

Včera na Slovensku pribudlo najviac obetí nového typu koronavírusu od začiatku pandémie. Počet úmrtí sa zvýšil o 58 prípadov, celkový počet je tak 1309. Pribudol aj rekordný počet nových prípadov. Takmer 3 600 pozitívnych z PCR testovania a 4 400 z antigénových testov.

Bývalý minister spravodlivosti a advokát Daniel Lipšic bude kandidovať na špeciálneho prokurátora. Denníku N to potvrdil Lipšic aj Eduard Burda z Právnickej fakulty Univerzity Komenského, ktorá ho do funkcie navrhne. Lipšic stál pred 15-timi rokmi pri vzniku špeciálnej prokuratúry.



V čase koronakrízy sa zvýšil záujem ľudí o politiku. Vyplýva to z výskumu Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Kým v roku 2017 sa o ňu zaujímalo 36 percent respondentov, v tomto roku až 57 percent. Zároveň však 85 percent ľudí politických stranám nedôveruje.



Vo svete bolo do začiatku decembra pre svoju prácu za mrežami 274 novinárov. Popredným väzniteľom je Čína, kde poslali za mreže 47 žurnalistov, pričom troch za prácu súvisiaciu s reakciou Číny na pandémiu koronavírusu. Za ňou nasledujú Turecko a Egypt.

