Koronavírus: Na Slovensko prídu prvé vakcíny proti covidu (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili celkovo už viac ako 165-tisíc nakazených koronavíurusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 1 686 obetí. Aj počas Vianoc platí na Slovensku zákaz vychádzania.

26. dec 2020 o 6:16 (aktualizované 26. dec 2020 o 6:27) TASR, SITA, ČTK

Očkovanie proti Covid-19 (vakcína)

Koronavírus na Slovensku: Sledujte správy o Covid-19 minútu po minúte:

16:30 SVET - Vo Francúzsku potvrdili prvý prípad nákazy mutáciou novému koronavírusu, ktorá sa považuje za vysoko infekčnú a po prvý raz sa objavila v Británii. Oznámilo to v piatok francúzske ministerstvo zdravotníctva, informuje agentúra AFP.

Nakazená osoba má francúzske občianstvo, no žije v Spojenom kráľovstve. Ako spresnil rezort zdravotníctva, nemá žiadne symptómy ochorenia COVID-19 a nachádza sa v domácej izolácii v meste Tours v strednej časti Francúzska.

Zravotnícke úrady podľa vyhlásenia ministerstva dohľadali kontakty nakazeného pacienta. Všetky osoby, u ktorých to bude nevyhnutné, pôjdu tiež do karantény. Ministerstvo dodalo, že špeciálne laboratóriá v Pasteurovom inštitúte v Paríži vyhodnocujú aktuálne niekoľko ďalších pozitívnych vzoriek, ktoré naznačujú, že by mohlo ísť takisto o rovnakú mutáciu koronavírusu.

06:22 SVET - Do Grécka dorazilo v piatok večer prvých 9750 dávok vakcíny proti novému koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra AP.

Karavan s dodávkou vakcín prešiel do Grécka cez hranice s Bulharskom, pričom vozidlo sprevádzalo šesť policajných áut, ako ukázal videozáznam natočený pri prekračovaní hraníc.

Očkovanie sa začne v nedeľu v piatich aténskych nemocniciach - ako prví dostanú vakcínu zdravotníci a starší ľudia žijúci v ošetrovateľských domovoch. V prvých dňoch bude očkovacia látka podaná aj gréckej prezidentke Katerine Sakellaropulovej, premiérovi Kyriakosovi Mitsotakisovi a celkovo 42 členov vlády, ako aj predstaviteľom opozície a príslušníkom tamojšej armády a polície.

6:18 SLOVENSKO - Ako prvého Slováka zaočkujú proti Covidu-19 známeho infektológa Vladimíra Krčméryho v sobotu večer v nitrianskej fakultnej nemocnici. Lekár to sám potvrdil denníku SME.

Ministerstvo zdravotníctva pritom ako termín očkovania prvého obyvateľa Slovenska doteraz komunikovalo nedeľu o desiatej doobeda.

Prvých približne 10-tisíc vakcín proti ochoreniu COVID-19 dorazí na Slovensko v sobotu.