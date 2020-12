Na Slovensko dorazili prvé vakcíny proti covidu

Prvé vakcíny proti ochoreniu Covid-19 sú na Slovensku. Prvým očkovaným bude Vladimír Krčméry, následne sa proti koronavírusu začnú v nedeľu očkovať zdravotníci.

26. dec 2020 o 12:38 Martin Vonšák, TASR

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

NITRA. Na Slovensko dorazila prvá dodávka vakcín proti novému koronavírusu. Uskladnené sú vo Fakultnej nemocnici Nitra. Na svojom facebookovom profile to potvrdil Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

Transport i následne uskladňovanie prebiehali za prísnych teplotných i bezpečnostných opatrení. "Celý proces bol vopred organizovaný a naplánovaný: od otvorenia termoboxu po uskladnenie vakcín ubehli menej ako 3 minúty," píše ústav a dodáva, že všetko je pripravené na očkovanie.

Ako prvý zaočkovaný bude ešte v sobotu večer profesor Vladimír Krčméry. V nedeľu sa už proti covidu začne s očkovaním zdravotníkov, konkrétne v nemocniciach v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach.

Vakcína sa podáva v dvoch dávkach do ramena, pričom odstup je 21 dní. Celkovo má Slovensko nakontrahovaných 18 miliónov vakcín. Preočkovať by sa malo 3,3 milióna obyvateľov. V prvej vlne by mali byť zdravotníci, zamestnanci domovov sociálnych služieb či pracovníci kritickej infraštruktúry. Očkovacia látka bude širokej verejnosti na Slovensku k dispozícii zrejme okolo Veľkej noci na budúci rok.