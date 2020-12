Remišová očakáva, že sprísnenie opatrení navrhne Krajčí

Vicepremiérka navrhla na utorkovom rokovaní vlády.

30. dec 2020 o 15:30 TASR

BRATISLAVA. Zmenu obmedzení v súvislosti s ochorením COVID-19 by mal vláde navrhnúť minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO), ktorý je zodpovedný za riadenie kapacít nemocníc pre pacientov s novým koronavírusom.

TASR to uviedla vicepremiérka a líderka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová v reakcii na utorkové stanovisko konzília odborníkov.

Kapacity oddelení sú na hrane

Remišová doplnila, že sprísnenie opatrení navrhla na utorkovom rokovaní vlády, teda ešte predtým, než konzílium odborníkov zverejnilo svoje varovanie, že o dva týždne sa môžu vyčerpať kapacity tzv. COVID oddelení v nemocniciach.

Súčasný stav v nemocniciach by sa podľa nej nemal spájať so súčasnými opatreniami, teda so zákazom vychádzania s množstvom výnimiek.

"Pri priemernej dĺžke inkubačnej lehoty päť dní a priemernom čase do hospitalizácie okolo sedem dní doteraz do nemocníc pribúdali hlavne pacienti, ktorí sa nakazili ešte pred zavedením zákazu vychádzania," zdôraznila.

Do nemocníc pribúdajú čoraz mladší

Ako ďalej uviedla, do nemocníc pribúdajú čoraz viac aj mladší pacienti a každé stretnutie mimo vlastnej domácnosti zvyšuje riziko pre ľudí a ich blízkych.

"Uvedomujem si, že zdrojom nákazy sú najmä stretnutia v rodine a v zamestnaní, a na tie štát nemá takmer žiadny dosah," poznamenala s tým, že okrem obmedzení zo strany štátu je rovnako dôležité aj zodpovedné správanie ľudí.

Konzílium odborníkov vo vyjadrení uviedlo, že považuje za nevyhnutné okamžite prijať ďalšie opatrenia, ktoré ešte viac obmedzia mobilitu obyvateľov. Ide najmä o výrazné obmedzenie výnimiek zo zákazu vychádzania.

Upozorňuje, že epidemiologická situácia na Slovensku je mimoriadne vážna a pri súčasnom trende môže byť k 11. januáru v nemocniciach až 4500 pacientov s ochorením COVID-19, čo ďaleko prevyšuje kapacitu slovenských nemocníc.