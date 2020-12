Koronavírus: Francúzsko plánuje sprísnenie opatrení v najpostihnutejších oblastiach (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 170-tisíc nakazených koronavíurusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 1 983 obetí. Aj počas Vianoc platí na Slovensku zákaz vychádzania.

30. dec 2020 o 6:14 (aktualizované 30. dec 2020 o 9:09) Martin Vonšák, TASR, SITA

Očkovanie proti Covid-19 (vakcína)

Koronavírus na Slovensku: Sledujeme správy o Covid-19 minútu po minúte:

09:11 SVET - V Česku stúpol počet nakazených koronavírusom za utorok o 16 329 osôb, čo je najviac od vypuknutia epidémie. Rizikový index epidémie sa v stredu vrátil do najvyššieho, piateho stupňa. Počet bodov totiž v dôsledku rastu počtu nových prípadov a reprodukčného čísla stúpol na 80.

Dosiaľ zaznamenaný najvyšší počet nakazených bol 4. novembra, keď koronavírus potvrdili u 15 725 ľudí. Počet infikovaných za utorok je o 5426 vyšší než za utorok minulý týždeň. Počet pozitívnych prípadov bol tento utorok 48,5 percenta, čo znamená, že pozitívny test mal takmer každý druhý testovaný. Index rizika, ktorým sa riadia protiepidemické opatrenia, je na hodnote 80. Vrátil sa do piateho stupňa zo štvrtého, v ktorom bol niekoľko dní. Reprodukčné číslo stúplo na 1. V ČR zaznamenali celkovo 11 429 úmrtí na ochorenie COVID-19.

09:07 SVET - Počet nových úmrtí súvisiacich s koronavírusom v Nemecku po prvý raz prekročil 1000 za deň, oznámili v stredu zdravotnícke úrady.

Za posledných 24 hodín v krajine zomrelo 1129 ľudí, vyplýva z údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI). Doterajšie maximum 962 úmrtí zaznamenalo Nemecko minulú stredu, informovala ďalej agentúra AFP. Počas posledného dňa hlásili v krajine tiež 22.459 nových prípadov nákazy.

08:17 SVE - Tretia fáza klinických skúšok vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od čínskej spoločnosti Sinopharm ukázala, že táto očkovacia látka má 79-percentnú účinnosť. V stredu o tom informoval samotný čínsky farmaceutický gigant.

Je to nižšia účinnosť, než majú konkurenčné vakcíny vyvinuté spoločnosťami Pfizer a BioNTech alebo firmou Moderna, ale môže to priniesť prelom v boji proti pandémii koronavírusu v Ázii. Píše o tom agentúra AFP. Čína súťaží vo vývoji vakcín proti COVID-19 so Západom a v pokročilej tretej fáze klinického testovania ich má už päť. Avšak stredajšie oznámenie je prvým zverejneným údajom o účinnosti čínskeho kandidáta na vakcínu.

07:42 SLOVENSKO - Kým ľudia ako šéf extrémistickej ĽSNS Marian Kotleba či rôzne dezinformačné weby si už od marca 2020 zvyšujú popularitu na spochybňovaní očkovania proti Covidu-19, štát prichádza s informačnou kampaňou až od januára 2021.

Kampaň, ktorá by vysvetľovala základné informácie o koronavíruse a princípy očkovania, mohol štát robiť prinajmenšom od leta, tvrdí Tomáš Kriššák z Nadácie otvorenej spoločnosti. Upozornil, že v zahraničí spustili podobné kampane už dávnejšie.

06:52 SVET - Dánska vláda v utorok ohlásila predĺženie epidemiologických reštrikcií, ktoré sa týkajú zatvorených obchodov a nákupných stredísk. Pôvodne sa mali obchody opätovne otvoriť 3. januára, po novom však budú musieť počkať až do 17. januára.

Informovala o tom agentúra DPA. Vláda takisto ľuďom odporučila, aby obmedzili kontakty a oslavy príchodu nového roka. Dánska premiérka Mette Frederiksenová varovala, že "situácia ohľadom miery nákazy a počtu hospitalizovaných ľudí je vážnejšia, ako bola na jar". Nákupné strediská sú v krajine zatvorené od 17. decembra. Ostatné obchody, s výnimkou predajní potravín, lekární a supermarketov, sa zatvorili 25. decembra. Reštaurácie, bary a kaviarne smú ponúkať iba jedlo a nápoje so sebou, zatiaľ čo kiná, divadlá, múzeá, posilňovne a športoviská musia ostať zatvorené. Školy a niektoré služby sa budú môcť opätovne otvoriť tiež najskôr 17. januára.

06:26 SVET - Latinská Amerika spolu s Karibikom sa v utorok stali druhým regiónom na svete, kde počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom prekonal polmiliónovú hranicu. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá pri vlastnom výpočte vychádzala z oficiálnych údajov zdravotníckych úradov jednotlivých krajín.

Z údajov agentúry AFP vyplýva, že v 29 krajinách v Latinskej Amerike a Karibiku zaznamenali doteraz najmenej 500.800 úmrtí na ochorenie COVID-19, z čoho viac ako polovicu zaregistrovali v Brazílii (192.000) a Mexiku (120.000).

06:15 SVET - Francúzsko plánuje od začiatku januára sprísniť zákaz nočného vychádzania v oblastiach, ktoré sú najviac postihnuté pandémiou nového koronavírusu. Oznámil to v utorok večer francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran, ktorého citovala agentúra DPA.

Vo Francúzsku v súčasnosti platí celoplošný zákaz vychádzania od 20.00 h do 6.00 h. Ľudia môžu opustiť svoje domovy napríklad len za účelom cestovania do práce či návštevy lekára. Aktivity ako nakupovanie, športovanie či prechádzky sú zakázané. Véran vysvetlil, že v januári sa zákaz vychádzania v najťažšie postihnutých oblastiach začne už od 18.00 h. Podľa ministra je pandemická situácia momentálne najzávažnejšia na východe krajiny, konkrétne v regiónoch, ktoré susedia s Nemeckom. V krajine platil od konca novembra do 15. decembra celoštátny lockdown, ktorý následne nahradil zákaz vychádzania.