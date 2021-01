Remišová navrhne pre Nitru prísnejšie opatrenia a opakované testovanie

Plošné testovanie sa v meste uskutoční už koncom týždňa.

5. jan 2021 o 9:58 TASR

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) navrhne tento týždeň vláde pre Nitru podobný režim, ako platil pre Oravu, opakované lokálne testovanie a ešte prísnejšie opatrenia, ako platia vo zvyšku Slovenska.

Urobí tak na žiadosť samosprávy a zdravotníkov z Nitry. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia strany Za ľudí.

Súvisiaci článok Niektorých covid pacientov prevážajú z Nitry do iných nemocníc Čítajte

"Napriek prísnym celoslovenským opatreniam sa situácia v Nitre nezlepšuje a nemocnica nestíha nápor pacientov," vysvetľuje Remišová. Situácia v meste je podobná ako na Orave v októbri. Práve prísnejšie opatrenia a opakované lokálne testovanie tam podľa Remišovej dokázali zásadne obmedziť šírenie infekcie.

V Nitre sa koncom týždňa uskutoční plošné testovanie, priblížil primátor Marek Hattas. "Plošné testovanie má podľa mňa zmysel tam, kde jednotlivé okresy horia. Ideálne by bolo, aby sme urobili podobný variant ako na Orave - ľudia mohli ísť do práce až po tom, ako mali negatívny test," skonštatoval.

Pandemická situácia v Nitre je najhoršia na Slovensku a je porovnateľná s jesenným priebehom pandémie na Orave, informoval v pondelok nitriansky primátor po zasadnutí okresného krízového štábu.

Testovanie bude od piatka do nedele. Riaditeľ nitrianskej nemocnice Milan Dubaj skonštatoval, že zdravotníkom by pomohol predovšetkým úplný lockdown, ktorý by sa týkal aj veľkých zamestnávateľov.