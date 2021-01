Gröhlingov plán vyzerá príliš optimisticky. Návrat detí sa môže posúvať

Žiaci druhého stupňa neboli v škole od 26. októbra.

5. jan 2021 o 20:09 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva predstavilo plán návratu do škôl. Bude to postupné a spojené s testovaním. No už teraz avizuje, že sa napokon ani nemusí naplniť.

Ako prvé prichádzajú na rad škôlky. Tie už môžu otvoriť, no len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. V bratislavskom Ružinove napríklad od 11. januára vezmú predovšetkým deti rodičov zdravotníkov a ak bude miesto, nastúpiť budú môcť aj deti ďalších rodičov, ktorí musia nevyhnutne chodiť do práce.

Každý prípad posúdi špeciálne riaditeľ školy tak, aby v jednej skupine bolo do 15 detí, hovorí starosta Ružinova Martin Chren.

Zvyšné deti budú musieť napriek predchádzajúcim plánom rezortu ostať doma aj po 11. januári.

Ministerstvo školstva oznámilo, že od pondelka 18. januára by sa do tried mohli vrátiť škôlkari aj prvý až štvrtý ročník základných škôl. Rezort odporúča, aby sa školy otvorili až po pretestovaní učiteľov, rodičov, deti otestovať nemusia.

Rodičia, ktorí by návrat detí do škôl chceli ešte odložiť, môžu ospravedlniť dieťa na päť vyučovacích dní po sebe, teda až do konca lockdownu 24. januára.

Od 18. januára by sa mohli otvoriť aj končiace ročníky stredných škôl, no až vtedy, ak pretestujú žiakov aj zamestnancov škôl.

Podľa predbežných plánov ministerstva by sa od 25. januára dokonca mohli do škôl vrátiť všetci. Piataci a starší žiaci by však na to potrebovali negatívny výsledok testu z antigénového testovania. Otestovať by sa mal aj jeden ich rodič. Termín testovania ministerstvo určilo na 22. až 24. januára.

Samotné ministerstvo však už pri zverejnení plánu priznáva, že sa nemusí naplniť. "Jednotlivé opatrenia budú prehodnocované a posudzované každý týždeň. V prípade termínov od 18. januára ide o predbežný plán," napísalo tlačové oddelenie ministerstva školstva.

Na zámer ministerstva sa v zlej epidemiologickej situácii ťažko spoliehať aj podľa odborníkov.

"Pravdepodobne sa situácia začne zlepšovať až koncom januára alebo začiatkom februára. To, čo oznámilo ministerstvo školstva, vychádza zrejme z toho najoptimistickejšieho scenára," hodnotí analytik a bývalý riaditeľ Inštitútu zdravotníckej politiky na ministerstve zdravotníctva Martin Smatana. "Obávam sa však, že realita bude oveľa horšia," dodáva.

Uvoľňovanie nastupuje pomalšie ako sprísňovanie