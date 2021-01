Tisíce ľudí na Facebooku šírili hoax o umelom zvážaní pacientov do Nitry

Hoax kritickú situáciu v Nitre označoval za umelo vytvorenú.

6. jan 2021 o 12:22 TASR

BRATISLAVA. Tisíce používateľov Facebooku zdieľalo virálny príspevok zo začiatku januára, podľa ktorého mali byť do Fakultnej nemocnice v Nitre účelovo zvážaní pacienti s ochorením COVID-19 z okolitých okresov.

Následne boli do okresov rozvážaní naspäť, aby sa údajne umelo zvýšili štatistiky hospitalizácií v Nitre.

V súčasnosti je však nitrianska nemocnica extrémne vyťažená pod náporom chorých s koronavírusom SARS-CoV-2.

Hovorkyňa nemocnice označila tvrdenia z facebookového príspevku za hoax. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

Na facebookovej stránke DennikPress sa 3. januára 2021 objavil príspevok obsahujúci fotografiu s nápisom "Krajčího plán vychádza" a text, podľa ktorého boli údajne pacienti s ochorením COVID-19 prevážaní do Fakultnej nemocnice v Nitre z iných okresov účelovo ako súčasť plánu pre "mediálnu senzáciu".

Následne mali byť prevážaní nazad do okolitých okresov, "aby mali čísla aj tam".

V príspevku sa okrem iného písalo: "Nemocnica je preťažená, lebo vozia pacientov do Nitry zo všetkých okolitých okresov. Tým preťažili personál. Nabehli médiá a majú senzáciu a hlavne čísla. Teraz, keď je už správa von v médiách, rozvážajú sanitkami zase pacientov nazad do iných okresov. Zrejme, aby mali čísla aj tam. Vodič sanitky mi potvrdil, že nechápe, prečo sa to robí, a že majú z toho blázinec."

Tvrdenia o tom, že by prevozy do a z nitrianskej nemocnice mali prebiehať účelovo, sú nepravdivé.

Pre agentúru AFP to potvrdila hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubincová. Pre AFP uviedla, že k 5. januáru bolo v Nitre hospitalizovaných 188 pacientov s COVID-19, z toho 22 bolo na umelej pľúcnej ventilácii. Tvrdenia z predmetného facebookového príspevku hovorkyňa odmietla a označila za hoax.

"Nitrianska nemocnica je na hrane možností a pravdepodobne nebudú stačiť ani regionálne kapacity. Ide o nadregionálny problém a celoslovenskú koordináciu situácie," povedal riaditeľ nemocnice Milan Dubaj pre denník SME 4. januára 2021.

Dubaj ďalej uviedol, že dochádza k prevozom pacientov do okolitých nemocníc.

Nie je to však z účelových dôvodov, ale preto, že kapacita v Nitre už jednoducho nestačí. Aby sa situácia ešte zvládala, pacienti sú prevážaní do nemocníc v Komárne, Topoľčanoch, Bratislave, Nových Zámkoch či Martine.

Súkromná nemocnica v Galante, patriaca finančnej skupine Penta, bude od 7. januára poskytovať starostlivosť iba pre pacientov s ochorením COVID-19, aby tak pomohla pri nápore na nitriansku nemocnicu. Na Facebooku o tom písal aj štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura.

Lekár nitrianskej nemocnice a člen Ústredného krízového štábu Peter Visolajský opísal kritickú situáciu v Nitre v rozhovore pre Denník N: "O covidových pacientov sa u nás starajú už aj neonatológovia, pediatri, oční lekári, chirurgovia, neurochirurgovia alebo traumatológovia. Stále rozširujeme covidové lôžka. Už aj časť detského, gynekológie, traumatológie či očné oddelenie sú covidové. Dokonca aj pediatri sú rozpísaní na služby na covidovom oddelení pre dospelých. Je to mimoriadna situácia."