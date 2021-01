Matovič nebude vyháňať Sulíka z vlády. Naznačuje, že by mal skončiť sám

Najneskôr v pondelok by mala zasadnúť vláda a rozhodnúť o masívnom nákupe testov.

10. jan 2021 o 12:23 SITA

BRATISLAVA. Najneskôr v pondelok 11. januára bude zvolaná mimoriadna vláda, ktorá rozhodne o masívnom nákupe testov na zisťovanie ochorenia Covid-19. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO).

Podotkol, že krajina je momentálne v štádiu, že všetko je obmedzené a zakázané, iba ľudia chodia do práce. Nevie si však predstaviť, že by vláda zavrela fabriky, keďže toto rozhodnutie by podľa neho mohlo ovplyvniť aj medzinárodný trh.

Pokračoval v kritike Sulíka

Matovič zároveň pokračoval v kritike ministra hospodárstva Richarda Sulíka, vyhlásil však, že z vlády ho "nebude vyháňať". Zdôvodnil to tým, že práve to by podľa neho najviac Sulíkovi vyhovovalo.

„Ak by mal Boha pri sebe, tak sa ešte dnes zbalí z ministerstva hospodárstva, ľuďom sa ospravedlní za tie tisícky životov, ale to nepredpokladám,“ povedal. Dodal, že nechce byť dôvodom rozbitia vlády.

V relácii tiež vyčítal ministerstvu hospodárstva, že sa nekúpilo 16 miliónov antigénových testov. Poukázal aj na to, že koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) chcela neskoršie prijatie prísnejších protipandemických opatrení, teda až od 4. januára.

Matovič: Holý vládu nenakazil

V prípade podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefana Holého (Sme rodina) vidí Matovič chybu v Holého komunikácii a nie v obdržaní výnimky.

Podľa Matoviča Holý vládu nenakazil, keďže pri testoch mal najnižšiu vírusovú nálož. Premiér tiež vylúčil, že by Holému bola výnimka udelená dodatočne.

„Zlyhanie Štefana Holého vidím v tom, že v momente, keď sa ho prvýkrát pred troma týždňami na to prvý novinár opýtal, tak mal takto vytiahnuť výnimku a povedať ‚takúto výnimku mi udelil úrad verejného zdravotníctva‘. A je to vysvetlené,“ povedal Matovič. Dodal, že Holému písal, aby v budúcnosti bola jeho komunikácia s médiami okamžitá a jednoznačná.

Matovič v relácii zároveň súhlasil s návrhom zverejňovať udelené výnimky na webovej stránke príslušného úradu.