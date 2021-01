Koronavírus: V zariadení pre seniorov v Žiline sa nakazila takmer polovica klientov (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 205-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 2 836 obetí. V Nitre, Košiciach a Púchove prebieha plošné testovanie.

10. jan 2021 o 7:00 (aktualizované 10. jan 2021 o 8:58) Andrej Kuzmány, SITA, TASR, ČTK, Korzár, My regióny

Koronavírus na Slovensku: Sledujeme správy o Covid-19 minútu po minúte:

9:00 SVET - Už viac ako 40-tisíc ľudí zomrelo v Nemecku na komplikácie súvisiace s koronavírusom. Vyplýva to z najnovších údajov, ktoré v nedeľu ráno zverejnil na svojej webovej stránke berlínsky Inštitút Roberta Kocha.

Za uplynulých 24 hodín sa potvrdený počet obetí pandémie v Nemecku zvýšil o 465 na celkových 40 343. Za rovnaké obdobie pribudlo 16 946 nakazených, ktorých už v krajine celkovo zaznamenali 1 908 527.

8:52 SLOVENSKO - Poslanci parlamentu sa zídu v utorok 12. januára o 14:00 na schôdzi, aby odobrili predĺženie núdzového stavu.

Vláda predĺžila núdzový stav o ďalších 40 dní 29. decembra minulého roka.

Podľa nedávno schválenej legislatívy musí predĺženie núdzového stavu schváliť Národná rada. Urobiť tak má najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti jeho predĺženia. Má to byť "ústavná poistka" v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike.

8:00 SLOVENSKO - V meste Púchov sa otvorili odberné miestnosti, testovanie antigénovými testami tu bude prebiehať až do 20. hodiny.

V Púchovskom okrese sa do testovania zapojili aj obce Dohňany, Lysá pod Makytou, Beluša, Streženice, Lednické Rovne, Dolná Breznica a Nimnica.

7:55 SVET - Deväť ľudí zadržali v sobotu v dvoch dánskych mestách na demonštráciách proti opatreniam, ktoré vyústili do násilností.

V hlavnom meste Kodaň sa zišlo podľa odhadov polície a médií približne 200 až 250 osôb, zatiaľ čo v severodánskom meste Aalborg vyšli do ulíc protestovať desiatky ľudí.

7:30 SLOVENSKO - Koronavírus prenikol aj do žilinského zariadenia pre seniorov Úsmev na sídlisku Solinky. Pozitívny test zaznamenali u 26 klientov a 8 zamestnancov.

„Klienti zariadenia majú ľahký priebeh ochorenia, neboli zaznamenané vyššie telesné teploty či ťažkosti, ktoré by si vyžadovali hospitalizáciu v nemocnici. Seniori sa sťažujú len na bolesti kĺbov, hlavy či slabosť, vyskytli sa prípady nechutenstva do jedla a podobne. Hospitalizovaná bola jedna klientka, ktorej ťažkosti nesúviseli s potvrdeným ochorením Covid-19, ale s akútnym kardiovaskulárnym ochorením,“ oznámil hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.

V zariadení je 64 klientov, v súčasnosti sú však piati z nich v domácom prostredí.

7:00 SLOVENSKO - Počas prvých dvoch dní v meste Košice otestovali antigénovými testami takmer 32-tisíc ľudí. Pozitívnych bolo 492, čo predstavuje 1,55 percenta z celkového počtu.

V Nitre v piatok a sobotu otestovali spolu 25 140 osôb, z nich 635 malo pozitívny výsledok (2,53 percenta).

V meste Púchov, kde s testovaním začali až v sobotu, prišlo na odberné miesta 2963 ľudí, z toho 22 vzoriek bolo pozitívnych (0,74 percenta).

Dokopy s výsledkami zo všetkých zapojených obcí sa v sobotu v okrese Púchov dalo otestovať 7 063 občanov, pozitívnych bolo 61 (0,86 percenta).

06:45 SLOVENSKO - V meste Košice a okresoch Nitra a Púchov bude aj dnes pokračovať plošné testovanie. Pre Košice a Nitru to bude už tretí deň testovania, pre Púchov druhý.

V Košiciach budú otvorené odberné miesta od 9. do 17. hodiny, v Nitre od 8. do 17. hodiny a v Púchove od 8. do 20. hodiny.