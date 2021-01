Sulík výnimku hygienikov nevyužil, po návrate z Dubaja podstupuje karanténu

Absolvoval PCR test s negatívnym výsledkom.

11. jan 2021 o 13:42 SITA

BRATISLAVA. Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) nevyužil počas dovolenky v Spojených arabských emirátoch výnimku Úradu verejného zdravotníctva SR a je momentálne v karanténe.

Potvrdila hovorkyňa rezortu hospodárstva Katarína Matejková.

Sulík to zdôvodnil tým, že keďže nešlo o služobnú cestu, nevidel dôvod využiť ju.

Tiež si dal urobiť PCR test, ktorý bol negatívny. Výnimka od Úradu verejného zdravotníctva zabezpečuje, že jej držiteľ nemusí po návrate z cudziny do desaťdňovej karantény či na povinné testovanie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Sulík vo štvrtok 7. januára vo svojom profile na sociálnej sieti oznámil, že sa vrátil z dovolenky v zahraničí, kde strávil s rodinou Vianoce a Nový rok.



Matejková podotkla, že Sulík výnimku mal aj na služobnej ceste v novembri 2020, no PCR test aj tak absolvoval.

Súvisiaci článok Holý si výnimku pri cestovaní cez hranice uplatnil raz, tvrdí Matovič Čítajte

„Výnimku dostal vzhľadom na to, že potreboval splniť úlohu premiéra – Semafor zdravia. Výnimku z testovania nevyužil, PCR test mal negatívny, týkalo sa to len karantény. Bolo to po pracovnej ceste v krajine, kde bola a je dobrá epidemiologická situácia, nevyskytla sa v nej mutácia vírusu a opakovane sa testoval pred cestou a aj po nej,“ vysvetlila hovorkyňa.

Doplnila, že Sulíka o to viac mrzí, že Semafor zdravia bol zmetený zo stola, pretože ak by bol prijatý, tak by sa v Nitre 8. decembra plošne testovalo. Podľa Sulíka by sa tak dalo vyhnúť aktuálnej situácii.