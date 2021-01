Zaočkovať by sa určite dala takmer tretina Slovákov, ukázal prieskum

Najčastejšie by sa dali očkovať mladí dospelí.

11. jan 2021 o 14:52 SITA

BRATISLAVA. Proti ochoreniu COVID-19 by sa určite dala zaočkovať menej ako tretina Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos na reprezentatívnej vzorke 1 051 respondentov vo veku od 18 do 65 rokov.

Určite by sa dalo zaočkovať takmer 29 % slovenskej populácie a "skôr áno" v prieskume odpovedala ďalšia štvrtina. Celkový podiel očkovaniu skôr pozitívne naklonených ľudí je tak vyše 53 %.

Na druhej strane, podiel očkovaniu skôr negatívne naklonených ľudí je takmer 37 %, keďže odpoveď "skôr nie" zvolilo viac ako 15 % opýtaných a "určite nie" vyše 21 %.

Ochota stúpa so vzdelaním

Na túto otázku nevedelo odpovedať 10 % respondentov. Najčastejšie by sa dali očkovať mladí dospelí. Najvyššia miera ochoty nechať sa zaočkovať je vo vekovej kategórii od 18 do 24 rokov, zatiaľ čo najnižšia je v kategórii od 25 do 34 rokov. Ipsos realizoval prieskum od 5. do 8. januára pomocou on-line zberu dát.

V Bratislavskom kraji zásadne odmieta očkovanie proti COVID-19 každý desiaty opýtaný, v Košickom, Trenčianskom a Banskobystrickom približne každý štvrtý. So zvyšujúcim sa vzdelaním stúpa ochota nechať sa zaočkovať.

"Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že aktuálne je ochotných určite sa dať zaočkovať takmer 30 % populácie, ale zároveň takmer 80 % populácie vakcináciu proti Covid-19 zásadne neodmieta, pričom v prípade vstupu ďalšej premennej vo forme pozitívnej alebo negatívnej motivácie (benefity prípadne obmedzenia) sa môže situáciu zásadne zmeniť," uviedol sociológ a riaditeľ agentúry Ipsos Jakub Hankovský.

Obavy z vedľajších účinkov

Najčastejším dôvodom nesúhlasu s očkovaním, či pochybností je obava z vedľajších účinkov. Tá úzko súvisí s pocitom, že vývoj a testovanie vakcíny prebiehalo príliš rýchlo.

Pre takmer 58 % tých, ktorí by sa očkovať nedali, prípadne ktorí nevedia ako by k vlastnému očkovaniu pristúpili, je dôvodom ich postoja obava z vedľajších účinkov vakcíny.

Druhá najčastejšia obava, ktorá s ňou úzko súvisí, je pocit, že vakcína bola vyvinutá príliš rýchlo.

Takmer tretina ľudí si myslí, že vakcína nebude dostatočne účinná a necelá pätina nie je presvedčená o očkovaní preto, že podľa vlastného názoru nepatrí do rizikovej skupiny. Všeobecne proti vakcínam je takmer 16 % opýtaných.

