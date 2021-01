Vianočný lockdown situáciu na Slovensku nestabilizoval

Premiér oznámil plošné testovanie.

11. jan 2021 o 16:30 (aktualizované 11. jan 2021 o 17:44) Kristína Braxatorová, TASR a SITA

BRATISLAVA. "Najneskôr od budúceho víkendu spustíme týždeň, čo týždeň plošné testovanie, kým nebude incidencia pod 0,5" oznámil premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Vláda dnes rokovala o dostupnosti vakcín, postupe pri očkovaní a "o dopade neskorého nákupu antigénových testov", priblížil premiér.

Krivka nových prípadov rastie od 17. novembra a na Slovensku momentálne zomiera 1,3 percenta pozitívne testovaných ľudí.

Nová mutácia môže za 15-20 percent aktívnych prípadov na Slovensku. "V horizonte 5-7 týždňov, bude prevládať," hovorí Matovič.

"Vláda je tu od toho, aby rozhodla v kritických situáciách," vysvetľuje Matovič. Do úvahy nepripadá sprísnenie lockdownu a zatvorenie fabrík.

Prvý víkend by mali testovať všetky okresy

V súčasnosti nastavené opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu sú síce prísne, avšak zdá sa, že nebudú stačiť.

Anglickú mutáciu nového koronavírusu našli najprv na východe Slovenska. Aj jeho prítomnosť má na svedomí fakt, že epidemiologickú situáciu sa nedarí stabilizovať.

Preto prichádza do úvahy opäť riešenie v podobe celoplošného testovania. Situácia na Slovensku je podľa ministra zdravotníctva veľmi vážna, až kritická.

Matovič opäť hovoril o neschopnosti ministra hospodárstva Richarda Sulíka nakúpiť antigénové testy a že si nesplnil úlohu. Podľa Matoviča preto pribudne cez 4-tisíc zbytočných obetí.

"Jedna možnosť je nerobiť nič a nechať lockdown ako je," povedal Matovič. Avšak mutácia vírusu je podľa neho silná, a nastavený lockdown nezlomí krivku dole. A teda zostáva podľa Matoviča jediné riešenie, a to celoplošné testovanie.

"Ak sa nám podarí nasadiť plošné testovanie týždeň čo týždeň, tak sklon krivky pôjde dole," skonštatoval Matovič. Najneskôr od budúceho víkendu plánujú začať s masívnym plošným testovaním.

Upozornil pritom, že ak by opatrenia ostali len pri súčasnom nastavení lockdownu, neznamenalo by to výraznejšiu zmenu v chorobnosti až do obdobia, kým sa ľudia nezaočkujú.

Prvý víkend by mali testovať všetky okresy a následne v tom okrese chcú testovať dovtedy, kým incidencia neklesne pod 0,5 %. Na tomto sa zatiaľ v pondelok neoficiálne dohodla vláda. O ďalšom pláne budú následne ešte rokovať.

"My dostávame ako Ministerstvo vnútra SR veľmi veľa žiadostí od samospráv, aby sme boli nápomocní. Pretože chcú testovať," doplnil šéf rezortu vnútra Roman Mikulec.

Vplyv nového kmeňa

Premiér predstavil aj 19-stranovú publikáciu o britskej mutácii koronavírusu z anglického Úradu verejného zdravotníctva.

Aktuálne Slovensko eviduje ďalší rekord hospitalizovaných pacientov s COVID-19 v nemocniciach, pribúdajú aj pacienti na umelej pľúcnej ventilácii, ako aj pacienti na podporných ventilačných režimoch.

Podľa Krajčího je to výsledok toho, že na Slovensku neboli dodržiavané opatrenia. Avšak ešte výraznejší vplyv má nový kmeň z Anglicka, pričom ide o oveľa infekčnejší kmeň oproti tomu, ktorý tu bol.

"Neklesajú počty pozitívne testovaných ľudí a teda ani počty hospitalizovaných," povedal Krajčí. Tento kmeň je podľa neho agresívny a čím ho bude viac, tým sa zhoršuje prognóza, ktorá je pred nami.

"Stále sa nám nedarí dostať reprodukčné číslo pod jeden," uviedol Krajčí. Ak sa to nezmení, situácia bude ešte vážnejšia.

