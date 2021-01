Remišová: Hľadať obetného baránka nikomu nepomôže

Štát by mal podľa ministerky zabezpečiť firmám možnosť testovať.

12. jan 2021 o 12:21 TASR

BRATISLAVA. Štát by mal firmám okamžite zabezpečiť infraštruktúru efektívneho testovania. V utorok to vyhlásila predsedníčka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová.

Myslí si, že by to odbremenilo aj štát od pravidelného testovania. Firmy by mali dostávať testy alebo dotáciu na ich nákup. Vláda sa na pondelkovom zasadnutí podľa nej zhodla na potrebe plošného testovania.

Od koaličných partnerov Remišová očakáva upokojovanie ľudí. Apeluje na nich, aby nezaťažovali verejnosť osobnými spormi, pretože to otravuje atmosféru.

Vidím dve možnosti, hovorí vicepremiérka

Remišová upozorňuje na slová odborníkov, že nákaza novým koronavírusom sa šíri najmä v práci a rodine.

Vytvoriť by sa preto mala účinná infraštruktúra testovania v zamestnaní, hlavne vo veľkých firmách.

"Vidím dve možnosti. Buď podporiť zamestnávateľov a dodávať im testy, alebo im dávať dotáciu, nech si testy nakupujú sami, alebo oboje," uviedla ministerka investícií na utorkovej tlačovej konferencii. Odborníci podľa nej hovoria, že firmy by sa mali testovať aj dva- či trikrát týždenne, keďže antigénové testy nehovoria o dlhodobej negativite či pozitivite.

"Testovanie vo firmách by vo veľkom odbremenilo štát od pravidelného testovania. Toto je jedna z vecí, ktoré treba urobiť veľmi rýchlo, priam okamžite - zabezpečiť firmám infraštruktúru testovania," pripomenula.

Zbytočne sa hľadá vinník

"Je úplne zbytočné v tejto situácii hľadať vinníka, ukazovať prstom, že za to môže jeden alebo druhý. Ľudí nemáme zaťažovať spormi," reagovala šéfka Za ľudí na tvrdenia premiéra Igora Matoviča (OĽANO), že minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) nenakúpil testy včas.

"Hľadať obetného baránka momentálne nikomu nepomôže. Keď sa skončí kríza, môžeme si sadnúť na koaličnej rade a môžeme hovoriť o tom, kde treba vyvodiť zodpovednosť, kto zlyhal, v akých konkrétnych veciach," doplnila.

Osobné spory medzi Matovičom a Sulíkom podľa nej nič neriešia, otravujú atmosféru a odvádzajú pozornosť od roboty.

"Mali by sme sústrediť pozornosť na riešenie pandémie a riešenie najvypuklejších problémov. Namiesto toho riešime, čo kto napísal na Facebooku. Partnerom v koalícii som to povedala, sú to dospelí ľudia, vedia, akú majú zodpovednosť za Slovensko a v akom krízovom období sme. Toto nie je obdobie mieru, kde si môžeme dovoliť hovoriť akékoľvek výstrelky do médií. Sme v krízovej komunikácii, kde v prvom rade musíme upokojovať ľudí," uzavrela Remišová.