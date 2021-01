Cibulková sa kajá. Chce pomáhať v prvej línii

So žiadosťou už mala kontaktovať aj ministerstvo zdravotníctva.

12. jan 2021 o 13:46 (aktualizované 12. jan 2021 o 13:54) Erik Balázs

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Bývalá tenistka Dominika Cibulková po verejnej kritike , ktorú zožala po prevalení svojho neoprávneného zaočkovania sa proti ochoreniu Covid-19, prejavila ľútosť.

Na svojom facebooku vyhlásila, že je pripravená pomáhať zdravotníkom v prvej línii. So žiadosťou už mala kontaktovať aj ministerstvo zdravotníctva.

Na svoju obranu po dohadoch o jej príspevkoch do verejného zdravotného poistenia napísala, že do dnes na Slovensku odviedla do zdravotnej poisťovne takmer 56-tisíc eur.

Svoj trvalý pobyt v Dubaji začiatkom minulého roka zrušila a má ho opäť na Slovensku.

O tom, že Cibulkovú spolu s jej manželom prednostne zaočkovali v Nemocnici akad. L. Dérera na bratislavských Kramároch informoval v nedeľu Denník N.

Nemocnica tvrdí, že známu tenistku samovoľne a neoprávnene doplnil do oficiálneho zoznamu jeden z pracovníkov vakcinačného centra.

Cibulková tvrdí, že sa na poradovník dostala náhodou, keď sa v nemocnici spýtala, kedy by sa mohla dať zaočkovať. Podľa vlasných slov netušila, že sa ide dať očkovať neoprávnene.

Pracovník, ktorý ju na zoznam doplnil, rozhodnutím nemocnice s očkovaním skončil.

Ministerstvo po prevalení udalosti opäťovne nemocnice vyzvalo, aby dodržiavali určené postupy a pravidlá očkovania.