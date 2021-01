Očkovacie kapacity nie sú naplnené, voľné sú stovky termínov

K pondelku bolo na Slovensku zaočkovaných 31 785 ľudí.

12. jan 2021 o 15:33 SITA

BRATISLAVA. Na tento týždeň sú ešte stovky voľných termínov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19, budúci týždeň tisíce.

Ako na sociálnej sieti uviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR, v uplynulých dňoch sa začalo očkovanie v desiatkach ďalších nemocníc.

Tento týždeň sú ešte voľné miesta v Nemocnici Komárno, Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina, Nemocnici s poliklinikou Liptovský Mikuláš, Nemocnici Poprad aj v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Na budúci týždeň je voľných termínov oveľa viac, napríklad vo Fakultnej nemocnici J.A. Reimana Prešov je ich viac ako dvetisíc, v Nemocnici s poliklinikou Rožňava a Nemocnici Michalovce vyše tisíca.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Štát už na stránke korona.gov.sk začal zverejňovať aj aktuálny počet zaočkovaných osôb. K pondelku bolo na Slovensku zaočkovaných 31 785 ľudí.

Súvisiaci článok Cigániková: Verzia celoplošného testovania na vláde dohodnutá nebola Čítajte

Na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa zatiaľ môžu prihlásiť zdravotnícki pracovníci, študenti zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom, zamestnanci obslužnej organizácie, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocnici, zamestnanci zariadení sociálnych služieb, terénni sociálni pracovníci, zamestnanci nemocnice, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom, zamestnanci záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom a zamestnanci mobilného odberného miesta, ktorí prichádzajú do kontaktu s testovanou osobou.