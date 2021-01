Kolíková: Vláda schválila dočasné pozastavenie plynutia súdnych lehôt

Je to jedno z opatrení v súvislosti s pandémiou.

13. jan 2021 o 17:46 TASR

BRATISLAVA. Vláda SR v rámci opatrení v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 schválila dočasné pozastavenie plynutia súdnych lehôt a vykonávania dražieb. Informovala o tom ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí).

Lehoty v súkromnoprávnych vzťahoch, ktorých uplynutie by znamenalo zánik alebo premlčanie práva, nemajú plynúť v čase odo dňa účinnosti novely tohto zákona do 28. februára. Taktiež lehoty, ktoré plynuli po 1. januári 2021, sa nemajú skončiť skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti zákona.

"Podobne ako sme to urobili na jar, riešime aj vykonávanie úkonov smerom k dražbám," uviedla ministerka. Podľa schválenej právnej úpravy by mali byť dražobník, súdny exekútor a správca do 28. februára povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predaja majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku.

Organizáciám, ktoré sú založené na základe občianskeho a obchodného práva, sa má umožniť vykonávanie úkonov elektronickou formou. "Súvisí to so štatutárnymi orgánmi, ale tiež s veriteľskými výbormi," podotkla.