SaS zostáva v koalícii, strana vyjadrila Sulíkovi podporu

Sulík bude aj naďalej premiérove útoky ignorovať.

14. jan 2021 o 9:24 (aktualizované 14. jan 2021 o 9:57) TASR

BRATISLAVA. Strana SaS stojí za svojím predsedom Richardom Sulíkom. Vo štvrtok o tom informoval generálny manažér strany Roman Foltin s tým, že na tomto stanovisku sa dohodla republiková rada SaS.

Členka strany Anna Zemanová dodala, že SaS zostáva v koalícii.

SaS zároveň vyzvala premiéra Igora Matoviča (OĽANO), aby rešpektoval dohodu v koalícii, že sa partneri nebudú verejne kritizovať.

"Mrzí nás, že vyhlásenia pre médiá pôsobia tak, akoby najväčším súperom pre hnutie OĽaNO neboli Smer a Hlas, ale strana SaS. Tento osobný konflikt prichádza v najhoršom čase, keď sa Slovensko zmieta v druhej vlne pandémie. Premiér kontinuálne útočí na SaS a jej predsedu a šíri nepravdy," zdôraznil Foltin.

Lídri strany vyzvali k riešeniu aktuálnej situácie a k odloženiu sporov.

Sulík vyvracal Matovičove tvrdenia

Predsedu strany a ministra hospodárstva Richarda Sulíka prekvapila intenzita útokov Igora Matoviča na jeho adresu. Považuje ich za také, ktoré idú "cez čiaru".

"Hlavne, sú to čisté nepravdy a veľmi zle sa mi to počúva, keďže to bolo úplne inak. Viem to ja a vie to aj Igor Matovič," uviedol šéf SaS.

Sulík zopakoval, že z koalície neplánuje odísť, a to ani keď pandemická situácia pominie. "Nie je pravda, že som Matovičovi posielal odkazy s vyhrážkami o rozbití koalície," hovorí s tým, že aj v prípade odchodu SaS by koalícia mala väčšinu.

Sulíkovi sa tiež nepáčili vyjadrenia premiéra o tom, že by mal mať zodpovednosť za 4300 obetí koronavírusu na Slovensku. Zodpovednosť za tieto úmrtia odmietol a tvrdí, že tieto Matovičove vyjadrenia už možno aj nesú znaky trestného činu ohovárania.

Sulík sa ohradil aj voči vyhláseniam o zodpovednosti za nákup testov RapiGen. "Ten nákup riadila ešte pred prvým plošným testovaním na jeseň testov komisia, v ktorej mali väčšinu ľudia z ministerstva zdravotníctva," pripomenul.

Minister hospodárstva deklaroval, že testov na zisťovanie koronavírusu bolo dosť počas celého trvania pandémie.

SaS ostáva v koalícii. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

SaS nepodporí povinné testovanie vo firmách

Sulík zároveň deklaroval, že SaS nepodporí povinné testovanie na ochorenie Covid-19 u zamestnávateľov vo firmách.

Vypracovaný plán testovania vo firmách chce predložiť na najbližšie rokovanie vlády. Mal by byť založený na dobrovoľnosti, firmy by mali dostať testy i kompenzáciu nákladov.

Rovnako nesúhlasí s celoplošným testovaním Slovenska v takej forme, ako bolo v novembri minulého roka. SaS podporí celoslovenské testovanie v prípade, že bude realizované prostredníctvom navýšenia kapacít mobilných odberových miest.