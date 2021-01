Najdôležitejšie správy dňa: Sulík z koalície neodíde ani keď budú útoky Matoviča pokračovať

Pozrite si prehľad dnešného dňa.

14. jan 2021 o 18:30 Patrik Sopóci

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

SaS z koalície neodíde, na útoky premiéra Matoviča chce Sulík reagovať tlačovkami.

Vláda zrušila rokovanie, samosprávy sa ohradili voči premiérovým slovám.

Americký Kongres schválil už druhý impeachment dosluhujúceho prezidenta Trumpa.

Sledovanie reportérky Denníka N Moniky Tódovej už vyšetruje polícia.

Madrid bojuje s extrémnym počasím aj rekordným nárastom nakazených.

Prinášame prehľad najdôležitejších správ dnešného dňa:

SaS podporila Sulíka a zostáva v koalícii

Útoky premiéra Igora Matoviča sú už cez čiaru. Na tlačovej konferencii s ďalšími lídrami strany SaS to povedal jej predseda a minister hospodárstva Richard Sulík.

Strana vyjadrila svojmu šéfovi podporu a Matoviča vyzvala, aby sa zdržal verejnej kritiky koaličných partnerov.

"Hlavne, sú to čisté nepravdy a veľmi zle sa mi to počúva, keďže to bolo úplne inak. Viem to ja a vie to aj Igor Matovič," dodal Sulík. Matovičove vyjadrenia o jeho zodpovednosti za obete koronavírusu už podľa neho hraničia s trestným činom ohovárania.