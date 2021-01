Dobré ráno: Štát ani neverí, že otestuje každého

Slovensko si vyskúša skríningové pretestovanie krajiny.

18. jan 2021 o 23:30 Michal Katuška, Tomáš Prokopčák

Tak sa môžeme naučiť nové slovné spojenie: plošné skríningové pretestovanie.

V princípe platí, že premiér si presadil svoje a v týchto dňoch sa Slovensko znovu plošne testuje. Ak totiž negatívny test mať nebudete, od budúcej stredy nemôžete takmer nikam, ani do prírody či do práce.

Ako sa teda u nás budeme testovať, prečo a aký by mal byť výsledok?

Tomáš Prokopčák sa pýta Michala Katušku.

Zdroj zvukov: FR Úradu vlády SR

Krátky prehľad správ

Minister zdravotníctva Marek Krajčí zvažuje svoju demisiu. Je ochotný odstúpiť zo svojej funkcie, ak by sa mali robiť ďalšie kompromisy, čo potvrdil v diskusii rádia Expres. Pod kompromismi myslí výnimky z pravidiel podľa takzvaného Covid automatu, ktorý by sa mal zaviesť vo februári.

Začalo sa očkovanie seniorov v domovoch sociálnych služieb, čo potvrdilo ministerstvo zdravotníctva. Rezort prehodnotil svoju očkovaciu stratégiu a na zoznam náhradníkov presunulo osoby z kritickej infraštruktúry. Prednosť teraz dostali ľudia nad 75 rokov a chronicky chorí pacienti nad 65 rokov.

Koaličná strana SaS povedala, že plošné testovanie podporila tentoraz naposledy. Dôvodom údajne je, aby sa deti čo najskôr vrátili do škôl. Richard Sulík tiež povedal, že na vláde dostal prísľub, že aktuálne celoplošné testovanie je posledné.

Ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného vzali do väzby na 30 dní. Rozhodol o tom súd, Navaľného zatkli na letisku krátko po pristáti, keď sa do Ruska vrátil z liečby v Nemecku po tom, ako sa ho pokúsili zavraždiť novičokom.

Americká FBI začala preverovať príslušníkov národnej gardy, ktorí majú v stredu strážiť Washington počas inaugurácie nového amerického prezidenta Joea Bidena. Úrad sa obáva prípadného útoku zvnútra z radov ozbrojených síl.

Odporúčanie

Neviem, či to majú aj iné povolania, no novinári strašne radi rozprávajú o novinárčine, prípadne sledujú, ako sa iní rozprávajú o novinárčine. Takže mojim dnešným odporúčaním je síce nie až taký nový, ale celkom zaujímavý film The Post s Tomom Hanksom a Meryl Streep od Stevena Spielberga. V čomsi je ten film trochu naivný, v čomsi žurnalistiku vykresľuje nielen dobovo, ale aj romanticky, no je to pekná pocta odvážnym vydavateľom, novinárom aj ich zdrojom. Ak máte pred sebou voľný večer, skúste.

