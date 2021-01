Koronavírus: Začína sa celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 223-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 3 474 obetí. Vláda predĺžila lockdown.

18. jan 2021 o 6:13 (aktualizované 18. jan 2021 o 9:47) Martin Vonšák, Patrik Sopóci, TASR, SITA, ČTK

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Koronavírus na Slovensku: Sledujeme správy o Covid-19 minútu po minúte:

9:45 SLOVENSKO - Úrad verejného zdravotníctva zverejnil podrobnejšie štatistiky o epidemiologickej situácii na Slovensku za minulý týždeň.

Zachytávajú počet vykonaných testov a pozitivitu, priebeh vakcinácie a vývoj denných úmrtí na ochorenie COVID-19.

Dáta reflektujú aj mobilitu obyvateľstva, súčasnú situáciu v nemocniciach a priebežné výsledky analýzy na výskyt nového variantu vírusu B.1.1.7 na Slovensku. Prezentácia obsahuje aj informácie o Covid automate.

Celú prezentáciu nájdete na tomto odkaze >>>

9:43 SLOVENSKO - V rámci viacdňového druhého plošného testovania v Košiciach sú v pondelok pre verejnosť dostupné ešte tri odberné miesta.

V areáli K13 - Košické kultúrne centrá v Kulturparku na Kukučínovej ulici a v Amfiteátri sa možno dať bezplatne otestovať antigénovými testami do 17.00 h.

V oceliarňach U. S. Steel do 11.30 h a následne od 13.30 do 18.30 h. Za uplynulé tri dni v Košiciach otestovali viac ako 28 500 ľudí, pozitivita dosiahla 1,76 percenta.

9:34 SLOVENSKO - Obyvatelia Brezna, ktorí sa pre koronavírus ocitli v karanténe, môžu požiadať o nevyhnutné nákupy.

Službu spustili minulý týždeň pre zhoršujúcu sa epidemickú situáciu v okrese. Zabezpečuje ju mestský úrad v spolupráci so Slovenským Červeným krížom

„Záujem o túto službu treba nahlásiť deň vopred v čase od 8.30 do 11.30 na telefónnych číslach 0911 996 020, 0911 996 024, 0910 996 040 alebo 0910 996 031,“ informovala Janka Lemberková, vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa v Brezne.

09:08 SLOVENSKO - Napriek tomu, že sa dnes začalo celoplošné testovanie, stránka, ktorá umožňuje objednanie sa na test na konkrétny čas, už od včera večera nefunguje.

09:05 SVET - Česko zaznamenalo za nedeľu 2618 nových prípadov nákazy SARS-CoV-2. Vyplýva to z údajov zverejnených v pondelok ráno na oficiálnej webovej stránke ministerstva zdravotníctva ČR. V porovnaní s minulou nedeľu ide o pokles o 1700 nakazených a zároveň je to najnižší denný prírastok od začiatku roka, píše spravodajský server Novinky.cz. Počet vykonaných testov však bol podľa televíznej stanice ČT24 druhý najnižší v roku a miera pozitivity tak stále predstavuje 30 percent. V priebehu nedele podľahlo koronavírusu ďalších 63 ľudí.

08:56 SVET - Mesiac po začatí hromadného očkovania proti novému druhu koronavírusu v Izraeli sa vďaka vakcíne počet novonakazených výrazne znížil.

Vyplýva to z výsledkov prvej štúdie najväčšej izraelskej poisťovne Klalit, informovala rakúska stanica ORF. Už dva týždne po podaní prvej dávky vakcíny od spoločností Pfizer/BionTech bol počet pozitívne testovaných osôb nad 60 rokov značne nižší. Tá porovnávala skupinu zhruba 200.000 ľudí starších ako 60 rokov, ktorí dostali vakcínu, s porovnateľnou skupinou nezaočkovaných osôb, priblížil Ran Balicer, ktorý pôsobí v oblasti verejného zdravia v poisťovni Klalit.

"Podiel pozitívne testovaných - či už príznakových alebo bezpríznakových - bol v zaočkovanej skupine o 33 percent nižší než v skupine, ktorú tvorili dosiaľ nezaočkovaní ľudia," uviedol Balicer.

08:10 SVET - Novým koronavírusom sa celosvetovo nakazilo už vyše 95 miliónov ľudí. Ukazujú to databázy Univerzity Johnsa Hopkinsa aj denníka The New York Times.

Úmrtí spojených s chorobou Covid-19 je globálne hlásených 2,03 milióna. Pozitívne testovaní aj mŕtvi pribúdajú v posledných dňoch rýchlejšie ako kedykoľvek v minulom roku. Podľa The New York Times predstavovali priemerné prírastky v uplynulom týždni okolo 700 000 nakazených a 13 500 mŕtvych.

07:39 SLOVENSKO - V Univerzitnej nemocnici v Martine vo vakcinačnom centre očkujú zdravotníkov od 5. januára nepretržite. Najskôr sa vakcína podávala zamestnancom nemocnice, no od pondelka 11. januára už očkujú aj zdravotníkov pracujúcich mimo nej.

Kapacity zaočkovaných plánujú v najbližších dňoch zvýšiť na 500 zaočkovaných v priebehu jedného dňa.

06:43 SVET - Napriek rozbiehajúcemu sa očkovaniu je nepravdepodobné, že by Austrália tento rok otvorila svoje hranice pre cestujúcich zo zahraničia. Pre verejnoprávnu televíziu ABC News to podľa agentúry AFP uviedol tajomník ministerstva zdravotníctva Brendan Murphy.

Austrálske hranice sú od marca 2020 pre zahraničných návštevníkov z veľkej časti uzavreté, aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID-19, no každý týždeň sa môže do vlasti vrátiť obmedzený počet občanov a ich rodín.

06:37 SVET - V Číne pribudlo v nedeľu, šiesty deň po sebe, viac ako 100 nových prípadov nákazy novým druhom koronavírusu.

Celkový počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v pevninskej Číne je 89 336, počet obetí zostal nezmenený (4635). Tieto údaje nezahŕňajú prípady z Macaa a Hongkongu, ktoré hlásia nové prípady nezávisle. Hoci súčasné denné prírastky nakazených sú len zlomkom toho, čo Čína zažila na vrchole epidémie začiatkom roku 2020, úrady uvalili karanténu na viac ako 28 miliónov ľudí. Napríklad ľudia vracajúci sa zo zahraničia do Pekingu, ktorý hlásil dve nové lokálne infekcie, budú musieť byť celkovo 28 dní pod lekárskym dozorom.

06:26 SVET - V Brazílii sa v nedeľu začalo očkovanie proti COVID-19 spôsobovanému novým koronavírusom SARS-CoV-2. Stalo sa tak hneď po tom, ako regulačný úrad Anvisa vydal povolenie pre núdzové použitie dvoch vakcín od britsko-švédskej farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca a čínskej firmy SinoVac (vakcína CoronaVac). Informovala o tom agentúra AFP. Ako prvá Brazílčanka bola zaočkovaná 54-ročná zdravotná sestra v meste Sao Paulo.

V Brazílii pribudlo za posledných 24 hodín 33 040 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a 551 úmrtí. Počet úmrtí tak bol prvýkrát po šiestich dňoch nižší ako 1000, informovalo v nedeľu ministerstvo zdravotníctva. Táto juhoamerická krajina od začiatku pandémie zaregistrovala 8 488 099 prípadov nákazy a oficiálny počet obetí dosiahol 209 847, čo sú najhoršie údaje na svete po USA a Indii.

06:13 SLOVENSKO - Dnes začína plynúť deväťdňové obdobie na celoštátne otestovanie obyvateľov Slovenska.

Každý človek od 15 do 65 rokov by mal od pondelka do utorka 26. januára absolvovať testovanie antigénovým alebo PCR testom. Počas toho obdobia zostáva v platnosti zákaz vychádzania s výnimkami schválenými vládou na Silvestra.

Doklad o vykonanom teste bude mať význam až po skončení tohto obdobia, teda od 27. januára.