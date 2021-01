Pozrite si odberné miesta určené na celoplošné testovanie vo vašom meste

BRATISLAVA. V pondelok sa začalo celoplošné skríningové testovanie, ktoré potrvá do 27. januára. Odvtedy sa musia ľudia od 15 do 65 rokov preukázať testom aj pri ceste do práce, či do prírody. Platiť bude antigénový aj RT-PCR test.

Pozrite si zoznamy mobilných odberných miest, kde vám urobia antigénový test.

Testovanie v uvedených mobilných odberových miestach (MOM) je bezplatné. Na testovanie sa musia záujemcovia objednať cez portál korona.gov.sk.

Čo robiť, ak som sa nestihol objednať na odber? (otázky a odpovede)

Odberné miesta testujú prioritne tých, ktorí sa objednali. Test môžu odberné miesta urobiť aj bez objednania, ale len vtedy, ak to umožňuje kapacita odberného miesta.

Otestovať sa dá aj na ďalších odberných miestach. Na testovanie v týchto momkách sa však nedá objednať cez portál korona.gov.sk.

Na väčšine z nich testujú bez toho, aby si musel záujemca rezervovať termín. Prevádzkový čas pri niektorých mobilných odberných miestach sa môže meniť a pred testom je lepšie si overiť, či momka funguje.

Samosprávy okrem týchto mobilných odberných miest plánujú zriadiť na víkend 23-24. januára ďalšie dočasné odberné miesta. Zoznam budeme postupne aktualizovať.