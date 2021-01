Vakcín bude podľa Matoviča dosť, štát objednal ďalšie štyri milióny

Slovensko má objednaných dostatok vakcín na zaočkovanie 85 percent dospelej populácie.

20. jan 2021 o 16:26 Jakub Habas

BRATISLAVA. Slovensko v pondelok objednalo štyri milióny vakcín, povedal premiér Igor Matovič. Vakcíny sú od firiem Pfizer/BioNTech a Moderna.

Slovensko má podľa premiéra objednaných dostatok vakcín na zaočkovanie 85 percent dospelej populácie.

"Mať cieľ zaočkovaných 85 percent ľudí, to by sme boli celkom dobrí a možno by sme boli aj špičkou v Európe," podotkol Matovič. Dodal, že treba držať palce obom firmám, aby stíhali vyrábať vakcíny.

Matovič ľudí vyzval, aby seniorom pomohli zaregistrovať sa cez formulár dostupný na portáli korona.gov.sk na očkovanie. Prípadne môžu kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára. Pomôcť im môže aj call centrum. Do vakcinácie sa môžu po novom zapájať aj už aj duchovní, ktorí poskytujú chorým duchovné služby.

Na budúci týždeň otvoria štyri vakcinačné centrá v Bratislave, keďže v meste je najvyšší záujem o očkovanie, povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí.

V utorok podľa Krajčího hrozil výpadok dodávok od Pfizeru. Štátu sa podarilo zabezpečiť 46-tisíc dávok vakcíny. Na budúci týždeň však môže byť dávok menej.

Vo februári by sa malo začať očkovať aj treťou vakcínou. Únia by mala schváliť vakcínu od AstraZeneca 21. januára. Slovensko má na február objednaných 360-tisíc dávok.

Do pondelka (18. 1.) malo Slovensko zakontrahovaných viac ako 2,4 milióna vakcín od Pfizer/BioNTech a večer sa podarilo zakontrahovať vyše 3,4 milióna vakcín. Od Moderny mala SR 962 917 vakcín a v pondelok večer bolo zakontrahovaných ďalších 601 823.

Spolu má tak k dispozícii Slovensko viac ako 7,4 milióna vakcín, informoval predseda vlády. Očkovať sa tak môže 3,7 milióna ľudí.