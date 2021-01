Polícia avizuje od stredy intenzívnejšie kontroly zákazu vychádzania

Pri viacerých činnostiach a situáciách bude od stredy potrebné mať pri sebe negatívny test.

26. jan 2021 o 9:37 TASR

BRATISLAVA. Polícia avizuje od stredy intenzívnejšie kontroly zákazu vychádzania. Ako pripomína na sociálnej sieti, začnú platiť nové pravidlá.

Na uplatnenie výnimiek sa budú uznávať negatívne výsledky PCR testov alebo antigénových testov, ale aj doklad o prekonaní ochorenia COVID-19.

Negatívny test bude potrebný napríklad na cestu do práce či na pracovný pohovor, na poštu, do banky, čistiarne odevov, knižnice, optiky, trafiky či opravovne obuvi. Preukazovať sa ním treba aj v servise bicyklov či autoservise i na výdajných miestach obchodov.

Je tiež podmienkou pri individuálnom športe a pobyte v prírode v rámci okresu, pričom výnimku majú deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Test potrebujú aj osoby, ktoré sprevádzajú žiakov do školy či škôlky, ale aj samotní žiaci druhého stupňa základných škôl, stredoškoláci a vysokoškoláci.

Bez testu bude možný napríklad nákup na obstaranie nevyhnutných životných potrieb, a to v najbližšom obchode. Výnimka platí aj na cestu k lekárovi či do lekárne, ale aj za veterinárnou starostlivosťou.

Test nebudú potrebovať ani deti na cestu do materskej školy a na prvý stupeň základných škôl. Nebude sa vyžadovať ani na pohreboch, krste či pri uzavretí manželstva.

Medzi výnimkami je aj cesta na vykonanie testu na ochorenie COVID-19, rovnako aj na cestu na očkovanie. Bez testu sa možno dostaviť aj pred orgán činný v trestnom konaní alebo na súdne pojednávanie.

Výnimka sa vzťahuje aj na cestu dieťaťa za rodičom, napríklad pri striedavej starostlivosti. Test nie je potrebný ani na vychádzku s dieťaťom do troch rokov alebo so psom či mačkou do jedného kilometra od bydliska.

Zákaz vychádzania vláda predĺžila do 7. februára. Od 27. januára do 2. februára sa bude potrebné na uplatnenie viacerých výnimiek preukazovať negatívnym výsledkom testu, ktorý musí byť vykonaný od 18. januára.

V okresoch zaradených medzi 37 horších bude treba od 3. do 7. februára ďalší test vykonaný od 27. januára.