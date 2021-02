Kým Slovensko márne čakalo, čo bude od pondelka, Matovič sa tváril, že vláde nepredsedá

Neskoré rozhodnutie vlády nechalo ľuďom víkend, aby sa pripravili na nové opatrenia.

5. feb 2021 o 21:30 Michal Katuška

BRATISLAVA. Koalícia prestáva byť schopná kvôli vnútorným sporom riadiť krajinu na vrchole pandémie.

Chaos, v akom vláda v piatok prijala najočakávanejšie rozhodnutie od začiatku roka k plánovaným opatreniam je ešte väčší ako sprevádzal prípravu na januárové plošné testovanie.

Len 48 hodín vopred sa ľudia od vlády dozvedeli, akými opatreniami sa majú začať od pondelka riadiť.

Školám a samosprávam zostali len dva dni na prípravu, aby v pondelok otvorili školy, a desiatky tisíc rodičov a zamestnancov až vtedy zistili, či budú môcť ísť v pondelok do práce a ich deti do škôl.

Všetci ministri sa síce ešte v utorok večer jednohlasne zhodli na tom, že od pondelka štát otvorí škôlky, prvé stupne základných škôl a posledné ročníky stredných škôl.

Dohodli sa aj na tom, aby sa ľudia museli pravidelne testovať.

Vládu od utorka už druhýkrát odmietol riadiť jej predseda Igor Matovič (OĽaNO).

"Rokovaní koaličných strán ohľadom Covid Automatu sa tento týždeň cielene nezúčastňujem, lebo chcem, aby si za rozhodnutím koalície stáli všetky strany koalície a neukazovalo sa prstom vždy len na mňa," objasňuje svoje správanie premiér.

Doteraz sa žiaden predseda vlády neodmietol zúčastňovať rokovaní vlastného kabinetu bez toho, aby bol chorý, či nebol na zahraničnej alebo domácej služobnej ceste.

"Premiér vytvára tlak na ostatných koaličných partnerov, ako by finálne rozhodnutie malo vyzerať. Keď bude iné, ako pôvodne malo byť, premiér sa bude tváriť, že je to vina ostatných, lebo on tam nebol," myslí si politológ Jozef Lenč z Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave.

Premiér už vo štvrtok v rádiu Expres povedal, že rokovanie vlády o opatreniach "sleduje z úzadia." Spory o konečnú podobu opatrení podľa Matoviča spôsobili koaličné strany, ktoré "posledné dni mimoriadne tlačia na ďalšie a ďalšie výnimky, kde zaznel už aj návrh otvárať obchody," napísal na facebooku premiér.

Výnimky z pôvodne prísnych opatrení navrhovala napríklad SaS Richarda Sulíka. "Prešlo nám otvorenie záhradkárskych potrieb!," prezradil Sulík v piatok večer na facebooku, keď vláda ešte rokovala.

"Celé je to neuveriteľne bizarné. Keď premiér je raz premiér, ako chce vládnuť, keď sa nechce zúčastňovať na rozhodovaní vlády, ktorej predsedá, a ešte pri rozhodovaní o otázkach, ktoré sú teraz pre spoločnosť kľúčové," hodnotí kroky premiéra politológ Pavol Baboš z Univerzity Komenského v Bratislave.

Samosprávy nemali čas čakať, rozhodli sa bez vlády

"Čo majú mestá robiť? Ako majú postupovať? Majú nechať školy zatvorené, alebo ich majú otvoriť? Kto za všetky tie následky vezme zodpovednosť?," pýtal sa ešte vo štvrtok predseda Únie miest Slovenska Richard Rybníček, ktorý je tiež primátorom Trenčína.