Cigánikovej vo vláde chýba profesionálna komunikácia

Chcelo by to profesionála, ktorý by komunikoval to, na čom sa dohodne vláda.

8. feb 2021 o 13:34 SITA

BRATISLAVA. Chcelo by to profesionála, ktorý by komunikoval to, na čom sa dohodne vláda. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedla predsedníčka parlamentného výboru pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS).

Vláda by podľa nej tiež mala zasadnúť ešte predtým, ako sa príjmu rozhodnutia, mala by skôr mať výsledok a ľudia by mali mať dlhší čas na prípravu. Reagovala tak na to, že kabinet komunikoval oddnes platné opatrenia len v piatok 5. februára večer.



Dodala, že objektívne rozumie tomu, že ide o novú a ťažkú situáciu. „Ale áno. Komunikovať by mal profesionál alebo vláda by mala mať profesionála, ktorý v komunikácii radí. Toto by veľmi pomohlo," podotkla.