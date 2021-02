Dobré ráno: Oznamovatelia korupcie sa po rokoch dočkajú ochrany

Úrad mal fungovať od marca 2019.

8. feb 2021 o 23:30 Jana Maťková

Vypočujte si podcast

Už takmer dva roky sme mohli mať funkčný úrad, ktorý pomáha a chráni nahlasovateľov korupcie.

Chýbala však politická vôľa, téma sa mesiace odkladala bokom a dokonca hrozilo, že úrad nakoniec vôbec nevznikne.

Minulý piatok však parlament predsa len zvolil novú šéfku úradu Zuzanu Dlugošovú, ktorá má teraz inštitúciu vybudovať na zelenej lúke.

Ako úrad pomôže takzvaným whistleblowerom a dokáže prispieť k zníženiu miery korupcie na Slovensku? Jana Maťková sa pýtala advokátky Mariany Leontiev z Nadácie Zastavme korupciu.

Zdroj zvukov: TASR, Facebook - Úrad vlády SR

​​Krátky prehľad správ

Tento týždeň by mali prísť na Slovensko prvé vakcíny AstraZeneca , určené prioritne pre učiteľov. Postupne by malo od tejto spoločnosti prísť vyše 3 a pol milióna očkovacích dávok. Vakcíny sú na základe klinických štúdií vhodné najmä pre ľudí do 55 rokov.

Povinná karanténa po kontakte s pozitívnou osobou sa predlžuje z 10 na 14 dní. Dni sa začínajú počítať od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Lehota platí aj v prípade, že výsledok PCR testu, ktorý sa odporúča urobiť na ôsmy deň, bude negatívny.

Pocit ohrozenia z pandémie je vyšší ako na jar minulého roka. Vyplýva to z výskumu Slovenskej akadémie vied. 40 percent respondentov uviedlo, že úplne obmedzili svoje kontakty a takmer tri štvrtina opýtaných tvrdí, že opatrenia dodržiavajú vo vysokej miere.

V dotazníku na nadchádzajúce sčítanie obyvateľov ostane zachovaná aj otázka týkajúca sa druhej národnosti. Štatistický úrad ju chcel pôvodne vypustiť. Po kritike poslancov, ombudsmanky, ale aj prezidentky Zuzany Čaputovej od tohto kroku upustil.

Mjanmarská polícia použila vodné delá na rozohnanie ľudí, ktorí vyšli do ulíc, aby protestovali proti minulotýždňovému vojenskému prevratu. Cez víkend sa na demonštráciách zúčastnili desaťtisíce ľudí. Armáda puč zdôvodnila podozreniami z volebných podvodov.

Odporúčanie

