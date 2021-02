Dobré ráno: Toto je vojna, vakcíny sa pretekajú s vírusom

Čím očkujeme a ako nám to ide.

10. feb 2021 o 23:05 Tomáš Prokopčák, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast

Vakcíny mali byť veľkou nádejou, našu hlavnou zbraňou proti koronavírusu.

Ten sa však nevzdáva ľahko, mutuje a spôsobuje ďalšie problémy. K dispozícii je pritom dnes viacero rôznych očkovacích látok, ktoré fungujú vďaka rôznym mechanizmom a majú rôznu účinnosť.

Čím teda očkujeme, či vakcíny zaberajú aj na nové kmene koronavírusu a ako vlastne fungujú?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Ondrejom Podstupkom.

Zdroj zvukov: TASR

Krátky prehľad správ

Ochota nechať sa zaočkovať proti koronavírusu na Slovensku vzrástla, ukázal nový prieskum. V decembri by sa dalo zaočkovať iba 22,3 percenta respondentov, na prelome januára a februára takmer 40 percent. Tretina opýtaných by sa zaočkovať nedala, štvrtina nevie.

Obvinený finančník Martin Kvietik zostáva naďalej vo väzbe. Rozhodol o tom v pondelok sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu. Kvietika zadržali počas minuloročnej policajnej akcie Dobytkár, obvinili ho z korupcie a z legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Minulý rok zomrelo na Slovensku najviac ľudí od druhej svetovej vojny, potvrdil Štatistický úrad. Štatistiky výrazne ovplyvnila pandémia koronavírusu, extrémny bol december, keď zomrelo o 58 percent viac ľudí ako bol priemer predošlých rokov. V skupine seniorov nad 65 rokov bol oproti priemeru predošlých rokov počet úmrtí vyšší o 71,1 percenta.

Od dnes spúšťa ministerstvo zdravotníctva formulár pre učiteľov, ktorí by sa chceli dať zaočkovať proti novému koronavírusu. Očkovať sa budú len učitelia do 55 rokov vakcínou od AstraZeneca a ministerstvo školstva bude preverovať, či sú naozaj učiteľmi - následne im ponúkne termín a miesto očkovania.

Slovensko ani tento rok nezabojuje o Oscary. Film Správa Petra Bebjaka sa nedostal do užšieho výberu budúcich nominácií na Oscara. Na shortlist sa ale dostala česko-slovenská koprodukcia Šarlatán od Agnieszky Holland. Film na Oscary poslalo Česko.

Odporúčanie

Boli kedysi také časy, keď vraj všetko paleo bolo super. Prehrabávali sme sa paleodiétami a paleotyčinkami a čo nebolo dosť staré, ako by nebolo. Lebo na prvý pohľad to neznie úplne hlúpo: naše mozgy sú staré, človek ako druh je relatívne starý, tak prečo by stravovacie návyky našich predkov nemohli byť super – čo na tom, že evolúcia funguje stále a tráviť také mlieko v dospelosti sme sa naučili len pred niekoľkými tisíckami rokov. Lenže, s tou paleostravou to je ešte horšie. Nový výskum a text Reálna paleodiéta bola plná toxických kovov v magazíne Science vysvetľujú, ako naši prapredkovia naozaj jedli.

