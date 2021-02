O predĺžení núdzového stavu bude parlament rokovať 24. februára

Šeliga by uvítal, keby bola súčasťou diskusie aj opozícia.

15. feb 2021 o 12:21 SITA

BRATISLAVA. O predĺžení núdzového stavu bude Národná rada SR (NR SR) rokovať v stredu 24. februára. Pred zložením sľubu nového špeciálneho prokurátora to povedal podpredseda NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí).

Núdzový stav

Predĺženie núdzového stavu bude podľa neho potrebné v parlamente prediskutovať.

Plénum totiž musí podľa nedávno schválenej legislatívy odobriť vládou navrhované predĺženie núdzového stavu, a to najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti jeho predĺženia.



„My sa budeme o tom baviť. Chceme vidieť to uznesenie predtým a chceme vidieť to, čo prinesie. Na druhej strane, všetci cítime aj vzhľadom na čísla, ktoré boli dnes publikované, že ten núdzový stav má význam a my tú krivku potrebujeme zlomiť,“ povedal Šeliga.

Dodal, že by uvítal, keby bola súčasťou diskusie aj opozícia.

Kritika z vlastných radov

Vláda aj parlament sa pri schválení predĺženia núdzového stavu budú musieť vysporiadať aj s nesúhlasom vo vlastných radoch. Koaličný poslanec Patrick Linhart (Sme rodina) na sociálnej sieti uviedol, že nebude hlasovať za „nezmyselné“ predĺženie núdzového stavu.

V statuse napísal, že je za otvorenie maloobchodu a okamžité stopercentné finančné odškodnenie živnostníkov.

Dodal, že má „plné zuby“ zle zvládnutej komunikácie s občanmi, hádok a „nekonečnej opozičnej politiky poniektorých kolegov, ktorým nejde o ľudí, ale iba o vlastné preferencie na úkor zdravia a bezpečnosti obyvateľstva“.