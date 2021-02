Koronavírus: Cez víkend pribudlo ďalších 140 úmrtí (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 278-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 5 952 obetí. Opatrenia riadi covid automat.

15. feb 2021 o 6:00 (aktualizované 15. feb 2021 o 10:07) Juraj Buch, Erik Balázs, Andrej Kuzmány, TASR, SITA, ČTK

Platí COVID automat: Správy o koronavíruse sledujeme minútu po minúte:

10:00 SLOVENSKO PCR testy, vyhodnotené naraz v oboch víkendových dňoch v sobotu a v nedeľu 14. februára, odhalili ďalších 2 020 nakazených koronavírusom SARS-CoV-2. Laboratóriá otestovali 10 372 vzoriek.

Celkový počet pozitívne testovaných osôb PCR testami stúpol na 278 254. Doteraz vyhodnotili 1 905 895 testov, informovalo Národné centrum zdravotníckych informácií.

Pribudlo aj ďalších 140 úmrtí na pľúcnu formu COVID-19, od začiatku pandémie je zaznamenaných 5952 obetí v súvislosti s nákazou.

9:56 SLOVENSKO V poradí štvrté veľké antigénové testovanie v Poprade ukázalo mieru pozitivity 0,66 percenta. „Na odberných miestach bolo otestovaných 4 965 ľudí, z toho 33 bolo pozitívnych,“ informovala dnes hovorkyňa samosprávy Jarmila Hlaváčová.

Popradský okres sa počas tohto týždňa podľa COVID automatu nachádza v druhom stupni varovania, teda v tmavoružovej farbe.

9:55 SLOVENSKO Väčšina respondentov (78 percent), bez ohľadu na to, či sú rodičia, súhlasia s uprednostnením učiteľov a ostatných zamestnancov škôl pri možnosti dať sa očkovať.

Vyplýva to z reprezentatívneho online prieskumu agentúry 2muse, ktorý prebiehal od piatka 5. februára do nedele 7. februára na vzorke 1 021 ľudí

Združenie Rodičia.sk priblížilo, že za prednostné otváranie škôl pri uvoľňovaní pandemických opatrení bolo 76 percent všetkých respondentov.

Z celej vzorky s prednostným otváraním nesúhlasilo 19 percent respondentov a päť percent to nevedelo posúdiť.

Takmer dve tretiny ľudí (63 percent) sa v prieskume zhodli na tom, že návrat detí do škôl je potrebné podmieniť negatívnym testom rodičov.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling a starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová počas návštevy Základnej školy Vazovova v Bratislave pri príležitosti začiatku prezenčného vyučovania na staromestských základných školách, prebiehajúceho od 15. februára 2021. (zdroj: SITA/Branislav Bibel)

9:52 SLOVENSKO V Senici sa počas dvoch víkendových dní otestovalo v mestom zriadených mobilných odberných miestach spolu 3 249 ľudí.

Z nich 18 malo pozitívny výsledok, miera pozitivity predstavuje 0,55 percenta. "Upozorňujeme, že ide o priebežné a neúplné čísla, ktoré mesto získalo len zo svojich odberných miest," informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

9:46 SLOVENSKO Cez víkend bolo antigénovými testami v mobilných odberných miestach zriadených mestom Myjava vykonaných spolu 2 942 testov.

Z nich bolo 14 pozitívnych a miera pozitivity predstavuje 0,48 percenta.

"Celkovo bolo od 8. do 13. februára otestovaných v MOM na štadióne a odberových miestach počas piatka a soboty 4699 ľudí, z ktorých bolo 29 pozitívnych, čo predstavuje pozitivitu 0,62 percenta," uviedol hovorca mesta Martin Kovanič.

Od pondelka pokračuje činnosť prvého stupňa základných škôl v tzv. jarných školách, materských škôl a základných umeleckých školách.

"Rodičia, ktorí v odberných miestach v Myjave pri registrácii uviedli, že ich dieťa navštevuje niektoré zo školských zariadení v meste, nemusia predkladať v pondelok žiadne potvrdenie," doplnil hovorca.

9:44 SVET Za posledný deň pribudlo v Maďarsku 1 337 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 46 pacientov.

Aktuálne je v tejto krajine vírusom SARS-CoV-2 nakazených 77 039 ľudí. V nemocniciach ošetrujú 3883 chorých na COVID-19, z ktorých 314 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.

Od začiatku pandémie sa infikovalo novým koronavírusom 388 799 ľudí a nákaza si vyžiadala aj 13 752 úmrtí. Z ochorenia sa zotavilo 298 008 osôb. V domácej karanténe nariadenej úradmi je momentálne 20 718 ľudí.

Proti ochoreniu COVID-19 už zaočkovali 336 297 ľudí, z ktorých 129 339 dostalo aj druhú dávku vakcíny.

Balenie vakcíny Sputnik V, ktorou sa v Maďarsku očkuje od štvrtka 11. februára. (zdroj: SITA/AP)

9:41 SVET Austrália aj Nový Zéland dnes dostali prvé dávky vakcín proti novému koronavírusu. Očkovať nimi začnú v nadchádzajúcich dňoch.

V tzv. lockdowne sú momentálne jedny z najľudnatejších miest oboch krajín, Melbourne i Aucklande. Prísne opatrenia tam zaviedli po objavení nových prípadov nákazy.

Do Austrálie v pondelok dorazilo 142 000 dávok vakcín od americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech. Očkovať sa nimi začne 22. februára.

Na Nový Zéland zase dorazila dodávka 60 000 dávok vakcín od Pfizer/BioNTech. Vakcíny najskôr podrobia bezpečnostným kontrolám a od soboty ich potom začnú podávať pracovníkom zabezpečujúcim správu hraníc, informovala tamojšia premiérka Jacinda Ardernová.

"Bude to najväčšia vakcinačná kampaň v dejinách tejto krajiny. Nakúpili sme dostatok vakcín, aby to pokrylo spotrebu všetkých Novozélanďanov, a to zadarmo," uviedla.

9:34 SLOVENSKO - Koaličná poslankyňa a séfka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Janka Bittó Cigániková (SaS) na svojom facebooku vyzvala ministra Mareka Krajčího, aby začal riešiť problémy s covidom.

Poukázala pritom na to, že Slovensko je v počte úmrtí na milión obyvateľov prvé na svete.

9:31 SLOVENSKO - Cez víkend sa v Starej Ľubovni prišlo otestovať 2 938 ľudí, pozitívni boli trinásti. Miera pozitivita predstavuje 0,44 percenta.

Informoval o tom prostredníctvom sociálnej siete primátor mesta Ľuboš Tomko. Záujem o testovanie bol podľa neho aj v mestskej časti Podsadek, kde žije rómska komunita. Testovalo sa tam v sobotu. Samospráva dnes plánuje v tejto mestskej časti spustiť vzdelávanie prezenčnou formou aj na druhom stupni základnej školy, keďže dištančné vzdelávanie tam doteraz fungovalo v obmedzenom režime. Samotný okres sa počas tohto týždňa podľa aktuálneho COVID automatu nachádza naďalej v druhom stupni varovania, teda v tmavoružovej farbe.

9:30 SLOVENSKO - Počas uplynulého víkendu využilo možnosť otestovať sa na jednom z dvanástich odberných miest zriadených mestom Prešov celkovo 9 075 ľudí.

Ako informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, z nich 53 malo test s pozitívnym výsledkom. Miera pozitivity na ochorenie COVID-19 v rámci mestských odberných miest predstavuje 0,58 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim víkendom, keď mesto pripravilo najmä pre učiteľov a rodičov detí vracajúcich sa do škôl osem odberných miest, je pozitivita len mierne vyššia. Počas soboty 6. a nedele 7. februára otestovali 6 953 ľudí, pričom 36 z nich bolo pozitívnych. Miera pozitivity tak bola 0,52 percenta.

9:29 SLOVENSKO - Možnosť víkendového testovania využilo v Tisovci v okrese Rimavská Sobota 717 obyvateľov.

Ako mesto informuje na svojej webovej stránke, 392 ľudí sa prišlo dať otestovať v sobotu a 325 v nedeľu. Pozitívny test mali piati ľudia zhodne oba dni, takže celkovo antigénové testy odhalili 10 pozitívnych, čo predstavuje mieru pozitivity 1,4 percenta.

9:08 SVET - Premiér Andrej Babiš ide na krátku návštevu Rakúska, kde chce okrem iného získať informácie o testovaní rakúskych školákov.

Dopoludnia sa Babiš stretne aj s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom. Medzi hlavné témy rokovaní by mali patriť boj proti pandémii covidu, vrátane rakúskych skúseností s očkovaním a testovaním, a rozšírenie česko-rakúskej obchodnej spolupráce.

9:07 SVET - Nemecko s účinnosťou od stredy rozširuje výnimku z karantény pre českých a tirolských pendlerov, denné dochádzanie umožní všetkým dôležitým profesiám.

Určiť, ktoré profesie sú dôležité majú podľa spolkového ministerstva vnútra miestne vlády Saska a Bavorska.

Nemecko považuje Českú republiku a rakúske Tirolsko za oblasť s výskytom nebezpečných mutácií koronavírusu SARS-CoV-2.

8:55 SLOVENSKO - Vo Fakultnej nemocnici v Trnave zaočkovali počas víkendu takmer 2 400 učiteľov z celého Trnavského kraja vakcínou od firmy AstraZeneca.

Nemocnica vytvorila štyri vakcinačné centrá, v ktorých pracovalo 33 zamestnancov, z toho 12 lekárov, 15 zdravotných sestier a 6 administratívnych pracovníkov. "Za víkend bolo zaočkovaných 2 366 učiteľov, v sobotu 682 a v nedeľu 1 684. Priebeh očkovania bol plynulý, čo dokazuje aj vysoké číslo zaočkovaných učiteľov," povedal riaditeľ nemocnice Vladislav Šrojta. Učitelia prichádzali zo všetkých okresov kraja od Skalice až po Dunajskú Stredu.

8:43 SLOVENSKO - Koaličný poslanec Národnej rady Patrick Linhart (Sme rodina) nebude hlasovať za podľa neho nezmyselné predĺženie núdzového stavu.

Napísal to na svojom profile na sociálnej sieti s tým, že je tiež za otvorenie maloobchodu a za okamžité stopercentné finančné odškodnenie živnostníkov. Ako ďalej uviedol, má „plné zuby“ zle zvládnutej komunikácie s občanmi, hádok a „nekonečnej opozičnej politiky poniektorých kolegov, ktorým nejde o ľudí, ale iba o vlastné preferencie na úkor zdravia a bezpečnosti obyvateľstva“.

8:41 SLOVENSKO - Od piatku v Košiciach vykonali takmer 58-tisíc testov, pozitívnych bolo 407 ľudí.

"Pozitivita bola na úrovni 0,7 percenta," informoval hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

"Počas víkendu sa uskutočnilo posledné kolo plošného testovania, počas ktorého mesto zriaďovalo väčšinu odberových miest na svojom území. Ďalšie kolá budú prebiehať na odberových miestach, ktoré nebude zriaďovať mesto ale súkromné spoločnosti, respektíve štát. Mesto ponechá v prevádzke veľkokapacitné odberové miesta na Magistráte mesta, v Amfiteátri a Športovo relaxačnom centre v mestskej časti Juh. Tie budú k dispozícii denne od 9.00 do 17.00. Odberové miesto na Kukučínovej ulici v priestoroch K13 už nebude zriaďovať mesto," uviedol Fabian.

7:59 SVET - Rakúšania si budú môcť od 1. marca v lekárňach zdarma zaobstarať domáce testy na koronavírus.

Informovala o tom agentúra APA s tým, že odkedy sa pred týždňom v Rakúsku uvoľnil lockdown, dosiahli počty vykonaných testov v tejto krajine rekordné čísla.

Za posledných sedem dní spravili v Rakúsku dovedna 1 522 739 antigénových a PCR testov, k čomu je ešte potrebné pripočítať testy spravené na školách, uvádza APA s odvolaním sa na predstaviteľov z vládnych kruhov.

6:28 SVET - Peruánska ministerka zahraničných vecí Elizabeth Asteteová v nedeľu večer oznámila demisiu po priznaní, že patrila medzi vládnych predstaviteľov, ktorých zaočkovali vakcínou proti covidu ešte pred začiatkom celoštátnej očkovacej kampane.

Informovali o tom agentúry Reuters a AP.

Len deň predtým prezident Francisco Sagasti oznámil, že prijal rezignáciu svojej ministerky zdravotníctva Pilar Mazzettiovej v rozrastajúcom sa škandále okolo predčasného očkovania. Ten vypukol po odhalení, že bývalý prezident Martín Vizcarra a jeho manželka dostali vakcínu čínskej spoločnosti Sinopharm ešte vlani v októbri.

6:23 SVET - Lyžiarske stredisko Courchevel vo francúzskych Alpách zažíva nevídané scény - kolóny áut, ktoré miesto lanoviek dopravujú lyžiarov nahor.

Taxíky, mikrobusy luxusných hotelov a lyžiarskych škôl aj súkromné autá spôsobujú zápchy, informoval na svojom webe denník Le Parisien.

"Človek si pripadá ako v Paríži počas dopravnej špičky," povedal denníku jeden pohoršený obyvateľ francúzskej metropoly, ktorý prišiel na hory za čerstvým vzduchom.

Lyžiarske stredisko podľa Le Parisien nechcelo ani v čase protiepidemických obmedzení prísť o klientelu, a tak nechalo pre automobilovú dopravu upraviť jednu dvojkilometrovú zjazdovku.

Tento krok ale s ohľadom na znečistenie kritizujú ekológovia. "Na horách pritom možno podnikať veľa ďalších vecí - napríklad bežkovanie, skialpinizmus, výpravy na snežniciach alebo jazdy so psím záprahom," uviedol Fredy Meignan, šéf združenia na ochranu hôr Mountain Wilderness.

6:00 SVET - Izraelská štúdia ukázala 94-percentnú účinnosť vakcíny Comirnaty.

Informovali o tom agentúry AFP a DPA. Najväčšia izraelská zdravotná poisťovňa Klalit oznámila, že v rámci projektu otestovali 600-tisíc osôb, ktoré dostali odporúčané dve dávky vakcíny, a rovnako veľkú kontrolnú skupinu ľudí, ktorí neboli zaočkovaní.

U zaočkovaných zaznamenali oproti kontrolnej skupine o 94 percent nižší počet prípadov nákazy s príznakmi. Pri porovnaní ľudí, u ktorých sa v oboch skupinách symptómy prejavili, zaznamenali u zaočkovaných pokles prípadov vážneho priebehu ochorenia o 92 percent, uviedla poisťovňa vo vyhlásení. Účinnosť vakcíny bola podľa nej zachovaná vo všetkých vekových skupinách vrátane ľudí vo veku nad 70 rokov.

V deväťmiliónovom Izraeli dosiaľ v rámci očkovacej kampane podali prvú dávku vakcíny 3,8 milióna ľudí, kým druhú dávku dostalo 2,4 milióna obyvateľov. Cieľom krajiny, ktorá v súčasnosti zmierňuje obmedzenia zavedené počas tretieho celoštátneho lockdownu, je zaočkovať všetkých vo veku nad 16 rokov do konca marca.