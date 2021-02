Prezenčnú výučbu dnes obnovili vo viac ako 2 600 školách

Do lavíc sa vrátili žiaci v 9 591 triedach.

15. feb 2021 o 16:34 SITA

BRATISLAVA. Prezenčnú výučbu dnes obnovili v 2 604 školách, z toho bolo 1 151 materských škôl, 1 187 základných škôl a 266 stredných škôl. Pre agentúru SITA to uviedol odbor komunikácie ministerstva školstva.

V štatistike otvorených škôl sú zahrnuté aj tie, ktoré majú tento týždeň jarné prázdniny, keďže neboli uzavreté z dôvodu zmeny stavu epidemickej situácie.

Jarné prázdniny majú školáci v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. Počty za jednotlivé typy škôl sú vrátane špeciálnych škôl.

Celkovo obnovili výučbu v 9 591 triedach, z toho bolo 2 692 tried materských škôl, 6 190 tried základných škôl a 709 tried stredných škôl. Počet žiakov učiacich sa prezenčne dnes dosiahol číslo 169 795. V materských školách bolo 48 837 detí, v základných školách 103 886 žiakov a na stredných školách ich bolo 17 072.