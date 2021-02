Kollár si chce podporu predĺženia núdzového stavu ešte premyslieť

Poslanec v stredu oznámil odchod zo strany Za ľudí.

17. feb 2021 o 16:05 TASR

BRATISLAVA. Poslanec Národnej rady SR Miroslav Kollár, ktorý v stredu oznámil odchod zo strany Za ľudí i z vládnej koalície, zostáva nezaradeným poslancom.

Momentálne nerieši svoju politickú budúcnosť, ale nevylučuje prípadný prestup tam, kde "to bude dávať zmysel".

Avizuje podporu návrhom, ktoré sa budú opierať o programové vyhlásenie vlády. Vie si predstaviť aj podporu ústavných zmien, ak budú v prospech krajiny.

"Neriešim v tejto chvíli moju politickú budúcnosť. Prestup do nejakej inej strany ani nebol primárne dôvodom môjho odchodu. Ak to bude moje prvé a posledné volebné obdobie v parlamente, tak to tak bude. Ak sa v budúcnosti nájde priestor, kde to bude dávať zmysel, nevylučujem, ale v tejto chvíli nevediem aktívnu komunikáciu, kam by som zajtra, pozajtra prestúpil," reagoval Kollár na otázku TASR, či sa chystá vstúpiť do inej politickej strany.

Stranu rozbíjať nechce

Poslanec si nevie predstaviť spoluprácu s ostatnými nezaradenými poslancami. "Neodchádzam z vládnej koalície preto, aby som začal spolupracovať so Smerom, starým či novým, so starými či novými kotlebovcami," dodal.

Kollár nevie, či ho budú nasledovať kolegovia zo Za ľudí. "Nie je ani mojím cieľom rozbíjať stranu, ani som neorganizoval žiadny hromadný odchod," skonštatoval.

Kollár nemá problém podporiť všetky dobré veci, ktoré budú opreté o program vlády. "Viem sa baviť aj o podpore nejakých ústavných zmien, pokiaľ budú v prospech krajiny, ale budem pozorne sledovať a analyzovať jednotlivé návrhy," doplnil pre TASR.

Podľa Remišovej slamal svojich voličov

Parlament čaká hlasovanie o odsúhlasení predĺženia núdzového stavu. Kollár si svoju podporu chce "veľmi dobre premyslieť".

"Doteraz sme podpisovali v podstate bianco šek vláde s núdzovým stavom a výsledok je taký, že sme najhoršia krajina v úmrtiach na COVID-19. Ak to bude nevyhnutné na efektívny boj s pandémiou, tak to podporím, ale budem veľmi detailne sledovať, aby aj obmedzovanie základných práv bolo iba v nevyhnutnej miere na efektívny boj s pandémiou," doplnil.

Kollár, ktorý je zároveň primátorom Hlohovca, poukázal pri svojom odchode z koalície na zlú situáciu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a vysoké počty úmrtí.

Vyzval na vyvodenie politickej zodpovednosti a zmenu manažmentu pandémie. Bol podpredsedom Za ľudí, v auguste minulého roka kandidoval za šéfa strany. Po jeho odchode bude mať klub Za ľudí 11 poslancov, vládna koalícia bude mať po novom v parlamente 94 poslancov.

Predsedníčku Za ľudí Veroniku Remišovú mrzí jeho odchod. Tvrdí, že k tomuto kroku smeroval, odkedy prehral v boji o predsedu strany. Kollár mal podľa Remišovej mandát od voličov Za ľudí, ktorých sklamal. Dodala, že byť nezaradeným poslancom je síce pohodlné, ale zbytočné.