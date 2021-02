Krajniak je k Sputniku naklonený, Sulík zdôraznil potrebné povolenie

Minister práce chce, aby si ľudia mohli vakcínu vybrať.

18. feb 2021 o 9:00 TASR

BRATISLAVA. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) by privítal, ak by si Slováci mohli vybrať vakcínu, ktorou by sa mohli dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.

Vidí preto zmysel, aby sa Slovensko uchádzalo aj o ruskú vakcínu Sputnik V. Minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) zasa zdôrazňuje postoj SaS, že akákoľvek vakcína musí mať pred používaním odobrenie príslušného európskeho alebo slovenského orgánu.

"Som za to, aby sme pomohli čo najviac ľuďom a aby si, pokiaľ je to možné, mohli vybrať, čím sa nechajú zaočkovať," uviedol Krajniak pred stredajším rokovaním vlády.

Pripomína v tejto súvislosti, že odborníci na pandemickej komisii z medicínskeho hľadiska vnímajú pozitívne možnosť rozšíriť očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19 aj o ruskú vakcínu, zároveň poukazuje i na správy z tábora učiteľov o prípadoch vedľajších účinkoch po očkovaní vakcínou od AstraZeneca.

"Pán minister Gröhling nás informoval, že mnohí nemajú z tohto dôvodu záujem sa očkovať vakcínou od AstraZeneca, no dali by sa očkovať Sputnikom," priblížil.

Sulík v prípade potenciálneho využitia ruskej vakcíny zopakoval názor svojej strany. "Takže ak to má byť na Slovensku uvedená do obehu, tak schválenie buď Európskou liekovou agentúrou, alebo naším Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv," povedal Sulík.