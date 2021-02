Ak by bola vláda jednotná, krízu by sme zvládali lepšie, tvrdí Heger

Hegerovi sa nepáčia provokácie vyvolávané v rámci koalície.

18. feb 2021 o 11:39 TASR

BRATISLAVA. Ak by sme mali jednotu vlády, tak by sme krízu zvládali omnoho lepšie. Po štvrtkovom rokovaní vlády to uviedol minister financií Eduard Heger (OĽANO).

Kríza podľa Hegera zasiahla každú krajinu na svete nepripravenú. Na Slovensku podľa neho chýba jednota vlády. Hegerovi sa nepáči, že sú tu provokácie vyvolávané v rámci koalície, provokácie na konkrétne osobné stránky.

"Pretože ak chce družstvo tento zápas vyhrať, tak si musí nahrávať, spolupracovať a musí chcieť dosiahnuť vlastný výsledok. A ak si niekto strieľa vlastné góly, tak sa to nedá," poznamenal.

Zároveň si nemyslí, že by sa mala zvážiť úradnícka vláda. V súvislosti s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO) povedal, že má jeho veľkú podporu od začiatku.