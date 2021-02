Krajniak neočakáva problém s predĺžením núdzového stavu

Minister práce sa bude rozprávať aj s poslancom Linhartom, ktorý núdzový stav odmieta.

18. feb 2021 o 17:44 TASR

BRATISLAVA. O podpore predlžovania núdzového stavu v Národnej rade (NR) SR bude Sme rodina hovoriť aj s každý poslancom na klube.

Uviedol to minister práce Milan Krajniak pred štvrtkovým popoludňajším rokovaním vlády.

So samotným predlžovaním núdzového stavu v parlamente by podľa neho nemal byť problém. Ak boli výhrady, myslí si, že sa týkali skôr konkrétnych ustanovení.

"Nikto z nás nie je šťastný, že táto vlna pandémie neklesá tak rýchlo, ako by sme chceli, ale s každým poslancom v klube budeme o tom hovoriť," povedal Krajniak.

V rámci poslaneckého klubu budú ešte diskutovať s poslancami, medzi nimi aj s Patrickom Linhartom (Sme rodina), ktorý avizoval, že predlžovanie núdzového stavu nepodporí.

Minister poznamenal, že v sociálnej oblasti je núdzový stav potrebný. Poukázal na to, že väčšina zariadení sociálnych služieb nie je štátnych a spadajú napríklad pod samosprávy, pričom vďaka núdzovému stavu im môže rezort poskytovať bezodplatnú pomoc.

Vyhlásenie núdzového stavu len pre konkrétne rezorty by sa podľa neho zlaďovalo ťažko práve z dôvodu množstva foriem pomoci naň naviazaných.

Schôdza NR SR, na ktorej majú poslanci odobriť predĺženie núdzového stavu, by mala byť v týždni od 22. februára, predbežne sa hovorí o 24. februári.

Núdzový stav sa predĺžil od pondelka 8. februára o ďalších 40 dní, rozhodol o tom vládny kabinet. Predĺženie musí odsúhlasiť parlament do 20 dní odo dňa jeho účinnosti.

Vláda využila možnosť, ktorú jej dáva novelizovaný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Legislatíva umožňuje vláde opakovane predlžovať núdzový stav, najviac o 40 dní.

Schváliť to však musí aj parlament, najneskôr do 20 dní. Má to byť "ústavná poistka" v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike.